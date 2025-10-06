PILNE: Premier Francji rezygnuje ze stanowiska. Euro i FRA40 tracą

- Kolejny premier we Francji rezygnuje ze swojego stanowiska
W ostatnich minutach pojawiła się informacja, iż premier Lecornu rezygnuje ze swojego stanowiska. To kolejna rezygnacja w ostatnich tygodniach. Prezydent Macron dał czas Sebastianowi Lecornu na utworzenie rządu do niedzieli wieczorem. Oczekiwano, że dzisiaj poznamy nowych ministrów. W odpowiedzi na rezygnację obserwujemy spadek euro, spadek FRA 40 i wyraźny wzrost rentowności. Spread pomiędzy 10 letnimi niemieckimi oraz francuskimi rentownościami rośnie do najwyższych poziomów od stycznia zeszłego roku.
EURUSD traci bardzo mocno na wartości i znajduje się już niemal przy poziomie 1,1660, najniżej od 26 września. Rezygnacja nowego premiera we Francji powoduje bardzo dużą niepewność co do przyszłości i sugeruje możliwe zwołanie przyspieszonych wyborów.
FRA40 traci dzisiaj niemal 2% i negatywne nastroje przelewają się również na inne europejskie indeksy
