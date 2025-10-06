PILNE: Premier Francji rezygnuje ze stanowiska. Euro i FRA40 tracą

W ostatnich minutach pojawiła się informacja, iż premier Lecornu rezygnuje ze swojego stanowiska. To kolejna rezygnacja w ostatnich tygodniach. Prezydent Macron dał czas Sebastianowi Lecornu na utworzenie rządu do niedzieli wieczorem. Oczekiwano, że dzisiaj poznamy nowych ministrów. W odpowiedzi na rezygnację obserwujemy spadek euro, spadek FRA 40 i wyraźny wzrost rentowności. Spread pomiędzy 10 letnimi niemieckimi oraz francuskimi rentownościami rośnie do najwyższych poziomów od stycznia zeszłego roku.

Spread rentowności między Francją oraz Niemcami rośnie do najwyższego poziomu od stycznia. Źródło: Bloomberg Finance LP

EURUSD traci bardzo mocno na wartości i znajduje się już niemal przy poziomie 1,1660, najniżej od 26 września. Rezygnacja nowego premiera we Francji powoduje bardzo dużą niepewność co do przyszłości i sugeruje możliwe zwołanie przyspieszonych wyborów.

FRA40 traci dzisiaj niemal 2% i negatywne nastroje przelewają się również na inne europejskie indeksy