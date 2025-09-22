czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Kakao na rocznych minimach! 📉🍫

14:43 22 września 2025

Konrakty na Kakao tracą ponad 3%!

Ceny kontraktów futures na kakao pozostają od dłuższego czasu pod wyraźną presją, co wynika głównie z sygnałów dotyczących przyszłej podaży. Istotnym czynnikiem dla rynku dziś jest zapowiedź znacznego zwiększenia produkcji kakao przez Ekwador, który konsekwentnie inwestuje w rozwój upraw i poprawę wydajności. Ekwador posiada kilka systemowych przewag na konkurencją, które ma zamiar wykorzystać, by w 2026 roku produkować aż 650,000 metrycznych ton Kakao. 

 

Źródło: xStation

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

25.09.2025
10:17

Komentarz walutowy - Dolar wciąż bez alternatywy?

Dolar amerykański stracił w tym roku 8% swojej wartości, jednak w kontekście historycznym pozostaje on nie tylko bardzo stabilny, ale wręcz wyjątkowo mocny....

 09:30

PILNE: SNB utrzymuje stopy zgodnie z oczekiwaniami 📌

09:30 Szwajcaria – Decyzja SNB w sprawie stóp procentowych za Q3 aktualnie 0,00%; prognoza 0,00%; poprzednio 0,00% Szwajcarski...

 08:16

Bliżej rynków - Poranne webinarium (25.09.2025)

Zapraszamy do udziału w porannym webinarium. Start o 08:30. Na webinarium: Wall Street po dwóch dniach korekty, czy to jej koniec? Mocne...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację