🍫Kakao odbija 3,5%

Przetw贸rstwo w Ameryce P贸艂nocnej spada o niemal 3 tys. ton do poziomu 101,8 tys. ton, co stanowi spadek o 2,8% r/r

Przetw贸rstwo w Ameryce P贸艂nocnej spada o niemal 3 tys. ton do poziomu 101,8 tys. ton, co stanowi spadek o 2,8% r/r

Przetw贸rstwo w Ameryce P贸艂nocnej spada o niemal 3 tys. ton do poziomu 101,8 tys. ton, co stanowi spadek o 2,8% r/r

Przetw贸rstwo w Ameryce P贸艂nocnej spada o niemal 3 tys. ton do poziomu 101,8 tys. ton, co stanowi spadek o 2,8% r/r

Przetw贸rstwo w Ameryce P贸艂nocnej spada o niemal 3 tys. ton do poziomu 101,8 tys. ton, co stanowi spadek o 2,8% r/r

Przetw贸rstwo w Ameryce P贸艂nocnej spada o niemal 3 tys. ton do poziomu 101,8 tys. ton, co stanowi spadek o 2,8% r/r