🍫Kakao ponownie powyżej 10000 USD!

Ceny kakao zyskuj膮 niemal 4% i testuj膮 najwy偶sze poziomy od po艂owy czerwca

Ceny kakao kontynuuj膮 silne odbicie rozpocz臋te w po艂owie zesz艂ego tygodnia, kiedy to Maxar Technologies w swoim raporcie pogodowym wskaza艂, 偶e obecna susza w Afryce Zachodniej wp艂ynie negatywnie na rozw贸j owoc贸w kakao na tzw. 鈥渕id-season鈥, kt贸ry rozpoczyna si臋 w kwietniu. Dodatkowo nadej艣cie sezonowych wiatr贸w Harmattan, kt贸re przynosz膮 suche powietrze, mo偶e dodatkowo pogorszy膰 perspektywy zbior贸w w drugiej po艂owie sezonu.聽

Warto wspomnie膰, 偶e pomimo wi臋kszych dostaw kakao do port贸w na Wybrze偶u Ko艣ci S艂oniowej w por贸wnaniu do zesz艂ego roku, zapasy kakao na gie艂dach dalej spadaj膮 i s膮 najni偶sze od 20 lat na poziomie nieca艂ych 1,5 mln work贸w.聽

Same dostawy kakao w dniach 2-8 grudnia wynios艂y 85 tys. ton i by艂y to najni偶sze dostawy od ostatniego tygodnia pa藕dziernika. Od pocz膮tku sezonu dostarczono 819 tys. ton kakao, podczas gdy w zesz艂ym roku by艂o to 610 tys. ton.聽

Ceny kakao rosn膮 dzisiaj o niemal 4% i dosz艂o nie tylko do przebicia poziomu 10000 USD, ale r贸wnie偶 testowania najwy偶szego poziomu od 13 czerwca. Je艣li poziom 10295 USD zostanie przebity, ceny kakao znajd膮 si臋 najwy偶ej od 29 kwietnia. Niemniej, je艣li ceny nie przebij膮 si臋 ponad ten poziom, ale pozostan膮 powy偶ej 10000 USD, b臋dzie to najwy偶sze zamkni臋cie od kwietnia.聽