Kakao próbuje odrabiać straty po mocnym spadku eksportu z Afryki 📈

- Eksport ziaren kakaowca z Wybrzeża Kości Słoniowej spadł o 31% r/r, licząc od 1 do 19 października
- Niedawno kontrakty na kakao notowały 20-miesięczne minima
- Dane o przetwórstwie kakao wskazuję 17% r/r spadek w Azji (najniżej od 9 lat) i prawie 5% r/r spadek w Europie (najniżej od 10 lat)
- Raport o przetwórstwie z Ameryki Północnej zaskoczył ponad 3% wzrostem r/r
- Ceny kakao próbują odbić z wielomiesięcznych minimów mimo negatywnych informacji fundamentalnych
- Produkcja w nowym sezonie zbiorów 2025/2026 ma wzrosnąć;
Kakao (COCOA) próbuje zregenerować się po wielkich spadkach, które pchnęły kontrakt na ICE poniżej 6000 USD za tonę. Największą bolączką rynku obecnie są słabe dane o przetwórstwie ziaren kakaowca z Azji i Europy (spadek odpowiednio o ponad 17% i przeszło 4,8%), które wskazują potencjalne problemy po stronie popytu. Z drugiej strony jednak dane z Ameryki Północnej przyniosły nieoczekiwany r/r wzrost o 3,2% r/r (do niemal 112,8 tys. ton metrycznych).
- Poza raportem z Ameryki, na który rynek początkowo niemal niezareagował, wzrosty możemy częściowo przypisać zamykaniu krótkich pozycji w reakcji na oznaki spowolnienia tempa eksportu kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej, największego producenta kakao na świecie.
Z opublikowanych w poniedziałek danych rządowych wynika, że rolnicy z Wybrzeża Kości Słoniowej wysłali z portów 133 209 ton metrycznych kakao w nowym sezonie (od 1 do 19 października), co oznacza spadek o 31% w porównaniu z 192 804 tonami w analogicznym okresie ubiegłego roku.
COCOA (interwał D1)
Dane o przetwórstwie wskazują, że ilość kupców globalnie spadła wobec parabolicznych wzrostów cen, które wywidowały ceny czekolady i pochodnych produktów. Jednocześnie początek zbiorów w Afryce Zachodniej jest dość udany, a ilość zbiorów w tym sezonie ma istotnie wzrosnąć r/r. Także politycy z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany niedawno podniosły stawki wypłat dla rolników za ziarno kakao, co powinno pobudzić sprzedaż i zwiększyć podaż kakao. Wskaźnik RSI na interwale godzinowym utrzymuje się poniżej 30, sugerując pesymizm rynku co do wzrostów cen w średnim terminie. Jednocześnie wyceniona spora liczba negatywnych dla cen informacji została zrównoważona kilkoma, potencjalnie istotnymi sygnałami tj. spadkiem eksportu z WBK i wzrostem przetwórstwa w Stanach.
Źródło: xStation5
Patrząc na pozycjonowanie funduszy spekulacyjnych, widzimy, że spekulanci zbudowali największą pozycję krótką od jesieni 2023 roku; pozycjonowanie netto spadło do poziomów sygnalizujących 'wyprzedanie' rynku.
Źródło: XTB Research, ICE London
