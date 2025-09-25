Podsumowanie dnia: Korekta na Wall Street, spadki na Bitcoinie📉Dolar na fali

W Europie główne indeksy traciły. DAX spadł o ponad 0,5%, a brytyjski FTSE blisko -0,4%. Niemal 7% zyskiwały akcje szwedzkiego H&M w odpowiedzi na zaraportowany przez spółkę 40% r/r wzrost zysku operacyjnego. Mocno spadły walory luksusowej spółki Brunello Cucinelli, po publikacji raportu Morpheus Capital; fundusz wskazał na wysoką wycenę, słaby popyt i kontynuację biznesu w Rosji.

Indeksy amerykańskie spadły w pierwszej reakcji na mocne dane z gospodarki amerykańskiej i od tego czasu utrzymują się niżej. Nasdaq 100 i S&P 500 na dwie godziny przed zamknięciem sesji tracą niemal 1% a najmocniej cofa się Russell 2000.

Dane PKB i zamówienia na środki trwałe wzrosły sporo mocniej, niż oczekiwał rynek. Dolar amerykański i rentowności znalazły się na wzrostowej fali, a oczekiwania na obniżki stóp w Fed spadły. PKB w II kw. wzrosło najmocniej od blisko 2 lat do 3,8% r/r wobec 3,3% oczekiwań, a zamówienia aż o 2,9% m/m wobec -0,3% prognoz.

Wnioski o zasiłek spadły do 217 tys. zdecydowanie poniżej 233 tys. Poprzednio i sporo poniżej prognoz, które nie dawały szans na spadek mocno poniżej poprzedniego odczytu. Powyżej prognoz okazał się także regionalny Kansas City Fed, jak i sprzedaż domów na rynku wtórnym.

Dzisiaj na przełomie dnia poznaliśmy wiele wypowiedzi bankierów centralnych amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Stephen Miran wyraźnie akcentuje, że obecny poziom restrykcyjności polityki Fed jest jego zdaniem zbyt duży – wskazuje na 150-200 punktów bazowych powyżej poziomu neutralnego. Komentarze Goolsbee i Schmida były jednak bardziej konserwatywne.

Na rynku walutowym najlepiej radzi sobie dzisiaj dolar amerykański oraz dolar kanadyjski. Z drugiej strony słabo radzą sobie m.in.: dolar nowozelandzki oraz funt brytyjski. W związku z eskalacją napięć między “Zachodem” a Rosją, słabo radzi sobie dzisiaj również polski złoty.

Analitycy Rotschild & Co Redburn wydali dziś rekomendację ‘sprzedaj’ dla akcji amerykańskiego giganta technologicznego, Oracle, wskazując na przeszacowywany przez rynek wzrost sprzedaży w kolejnych latach i ekstremalne poziomy wycen. Akcje firmy spadają dziś blisko -5%. Wzrosty notuje Intel, który odbił 6% na fali niepotwierdzonych informacji o możliwym zakupie udziałów przez Apple.

Kryptowaluty znalazły się pod presją amerykańskiego dolara. Bitcoin cofnął się poniżej 110 tys. USD przed jutrzejszym, kluczowym wygaśnięciem opcji; notowany jest obecnie ok. 2% poniżej kluczowego poziomy on-chain, wskazującego, że przeciętni, krótkoterminowi inwestorzy obserwują obecnie straty.

Ceny kakao spadają dziś blisko 2%, poniżej kluczowego poziomu 7000 USD za tonę, po prognozach deszczu w Afryce Zachodniej. Rabobank prognozuje nadpodaż rynku kakao w przyszłym sezonie zbiorów, podczas gdy rynek wciąż ‘dominują’ obawy o popyt.

Ropa dziś zyskuje nieznacznie, ale zmierza do najwyższego zamknięcia, od połowy czerwca.

Rosyjskie bombowce strategiczne naruszyły dziś amerykańską przestrzeń powietrzną nad Alaską, gdzie zostały przechwycone przez 4 samoloty F-16. Trump, podczas spotkania z Erdoganem przekazał, że nadszedł właściwy moment na zakończenie wojny przez Rosję. Wyraził też przekonanie, że Stany Zjednoczonym uda się skłonić Turcję do wycofania zakupów ropy naftowej z Rosji.

Odczyt zapasów gazu w Stanach Zjednoczonych wg. EIA okazał się nieznacznie wyższy, od prognoz. Kontrakty NATGAS wymazały początkowe wzrosty po dzisiejszym rolowaniu.