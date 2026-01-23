Kakao spada 7% 📉

Kontrakty terminowe na kakao (COCOA), na giełdzie ICE w USA tąpnęły dziś ponad 7%. Strach przed rosnącą nadwyżką podaży w sezonie 2025/26 i masowe zamykanie długich pozycji wymusza dynamiczny spadek cen. Rynek szybko odwrócił narrację dominującą w 2024 i 2025 roku, a zdecydowanie lepsze perspektywy produkcji (w dużej mierze dzięki poprawie pogody w Afryce Zachodniej, m.in. na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie), rosnąca produkcja w Ameryce Południowe i przede wszystkim słaby popyt ze strony producentów wymuszają spadek cen. Po spadku o prawie 50% w 2025 roku, odwrócenie trendu wzrostowego przyspiesza na początku 2026 roku.

Czym żyje rynek kakao?

Szacowane zapasy kakao wyniosły 1,1 mln ton na koniec sezonu 2024/25, czyli o 4,2% więcej niż rok wcześniej (dane z Międzynarodowej Organizacji Kakao (ICCO) na swojej stronie internetowej po przeprowadzeniu corocznej ankiety. To mniej niż opracowane przez organizację, oparte na modelach statystycznych, szacunki na poziomie 1,3 mln ton. Wynik sugeruje, że luka między podażą a popytem była mniejszym, niż prognozowane 49 tys. ton, ale zapasy wciąż sporo wzrosły r/r.

Słabe dane o przetwórstwie sugerują słaby popyt : Europa: -8,3% r/r (najgorszy wynik w IV kw. od 12 lat) Azja: -4,8% r/r Ameryka Płn.: +0,3% r/r (praktycznie stagnacja)



Czy ceny czekolady spadną?

Wcześniejsze wysokie ceny kakao przełożyły się na droższą czekoladę, więc ludzie kupują mniej lub wybierają tańsze opcje.

W tym sezonie prognozy mówią o nadwyżce 175–250 tys. ton (albo więcej) dzięki lepszym warunkom upraw w Afryce Zachodniej i odbiciu produkcji w Ameryce Płd.

W Wybrzeżu Kości Słoniowej są zapasy i zatory w portach , a rząd odkupił 123 tys. ton niesprzedanego kakao, żeby ustabilizować sytuację.

Rolnicy chcą dymisji szefa regulatora (CCC), padają zarzuty o blokady w łańcuchu dostaw.

B rak nowych poważnych zagrożeń pogodowych w Afryce, a warunki mają się poprawiać.

Producenci czekolady są w trudnym położeniu : niższe ceny mogą pomóc marżom, ale część kosztów jest „zablokowana” w kontraktach z czasów drożyzny. Tymczasem konsumenci nie chcą płacić tyle co wcześniej.

Technicznie trend jest wyraźnie spadkowy, a rosnące wolumeny sugerują, że wyprzedaż jest szeroka i mocna. Bez odbicia popytu albo nagłej zmiany pogody kakao zostaje pod fundamentalną presją.

Producenci czekolad wciąż mielą drogie ziarna kupione na szczycie rynku w ubiegłych latach, co sprawia, że wielu z nich podnosi ceny lub zmniejsza wielkość porcji, zamienia masło kakaowe na tańsze tłuszcze roślinne, chcąc zachować zysk. Czy czekolada stanieje? To bardzo prawdopodobne - jeśli trend sprzyjającej produkcji się utrzyma. Cena będzie musiała dostosować się do popytu tak, by znów go stymulować, jednocześnie chroniąc opłacalność procesu. Wydaje się, że w interesie producentów byłoby obecnie zapewnienie dostaw po sporo niższych cenach i obniżka cen w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży i mielenia. Akcje takich spółek jak Hershey, Mondelez czy Barry Callebaut próbują stabilizować się i odzyskują siły po spadkach, w miarę jak rynek dostrzega szansę na powstrzymanie perspektywy 'destrukcji popytu' dzięki niższym cenom kakao.

Wykres COCOA (interwał D1, H4)

Cena testuje dziś dolny zakres spadkowego kanału cenowego i notowana jest z wyraźnym dyskontem wobec kroczących, wykładniczych średnich EMA200 i EMA50. Wskaźnik RSI wskazuje wyprzedanie, a kontrakty zmierzają do ponad 20%, największego tygodniowego spadku od ponad 18 miesięcy. Spadek od szczytów wynosi już ponad 65%.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5