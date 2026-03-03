US Open: Wall Street krwawi

Wall Street zaczyna krwawić po otwarciu sesji, a amerykańskie indeksy notują wyraźne spadki, odzwierciedlając rosnącą ostrożność inwestorów wobec eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej. Dow Jones traci 2,5 procent, S&P 500 spada o 2,4 procent, a Nasdaq obniżył się o 2,7 procent. Rynki coraz wyraźniej uzmysławiają sobie, że konflikt ten może przeciągać się dłużej niż kilka dni i nie ograniczy się do krótkotrwałego incydentu, co znacząco zwiększa niepewność na parkietach.
Inwestorzy reagują na narastające napięcia militarne wynikającą z wymiany uderzeń między siłami amerykańskimi a irańskimi. W szczególności rynek uwzględnia ostatnie ataki dronów na amerykańskie placówki dyplomatyczne w regionie, w tym uderzenie na ambasadę USA w Rijadzie, a także serie ataków na kluczową infrastrukturę roponośną w Arabii Saudyjskiej i innych krajach Zatoki Perskiej, które zwiększają ryzyko zakłóceń w dostawach energii. Do niepewności dołączyły komentarze prezydenta Donald Trump, który zasugerował, że działania mogą przeciągnąć się nawet cztery do pięciu tygodni, co w oczywisty sposób zmienia wcześniejsze oczekiwania uczestników rynku dotyczące szybkiego zakończenia operacji. Ta kombinacja wydarzeń wyraźnie uwypukliła ryzyko przedłużonej eskalacji, zwiększając awersję inwestorów do aktywów ryzykownych i wprowadzając podwyższoną zmienność na rynki finansowe.
Na rynku widać rotację kapitału w kierunku branż defensywnych i sektora energetycznego, podczas gdy spółki najbardziej wrażliwe na koszty energii oraz konsumpcję, takie jak linie lotnicze czy turystyka, znajdują się pod presją. Rosnące ceny ropy razem ze zwiększaniem się wartości dolara amerykańskiego wskazują na zwiększone zainteresowanie inwestorów aktywami bezpiecznymi w obliczu rosnącej niepewności. Dopóki konflikt nie wykazuje oznak stabilizacji, a zagrożenia dla globalnych łańcuchów dostaw ropy nie ustąpią, nastroje inwestorów pozostaną wyraźnie wrażliwe na każdy kolejny komunikat z regionu. Coraz wyraźniej dyskontowany jest scenariusz długotrwałego konfliktu, co przekłada się na podwyższoną zmienność i ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Żródło: xStation5
Kontrakty na US500 (S&P 500) spadają w reakcji na eskalację konfliktu w Zatoce Perskiej, a na rynku coraz wyraźniej dominuje strach związany z narastającymi napięciami w regionie. Ostatnie ataki dronów na amerykańskie placówki dyplomatyczne, a także uderzenia w kluczową infrastrukturę roponośną w Arabii Saudyjskiej i innych państwach Zatoki Perskiej, podsyciły obawy o zakłócenia w globalnych dostawach energii i potencjalny wzrost cen ropy.
Żródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
Akcje Nvidia (NVDA.US) spadają w ślad za gwałtownymi spadkami na rynkach azjatyckich, które zostały wywołane eskalacją napięć między USA a Iranem. Nvidia wypada słabiej niż większość spółek z grupy „Magnificent Seven”, ponieważ amerykańskie władze rozważają ograniczenia w eksporcie akceleratorów AI do pojedynczych chińskich firm. W rezultacie cały sektor półprzewodników i technologii odczuwa presję, a akcje spółek z tego segmentu tracą w reakcji na niepewność geopolityczną i możliwe konsekwencje konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Kurs akcji Credo Technology (CRDO.US) spada, mimo że firma zajmująca się sprzętem telekomunikacyjnym opublikowała wyniki za trzeci kwartał zgodne z wcześniejszymi prognozami przedstawionymi w lutym. Reakcja rynku pokazuje, że inwestorzy oczekiwali lepszych wyników, a zgodność z wstępnymi szacunkami nie wystarczyła, by powstrzymać spadek notowań.
Akcje MongoDB (MDB.US) producenta oprogramowania bazodanowego gwałtownie tracą po publikacji prognoz przychodów na cały rok i skorygowanych zysków za pierwszy kwartał, które okazały się niższe od oczekiwań analityków. Pomimo solidnych wyników finansowych inwestorzy skupili się na słabszych krótkoterminowych perspektywach, co wywołało silną presję na kurs spółki.
