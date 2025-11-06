Kakao traci 3% w reakcji na poprawę upraw w Afryce Zachodniej

Notowania kakao na ICE (COCOA) osunęły się dziś poniżej 6 200 USD za tonę i spadają prawie 3%, oddalając się od niedawnych miesięcznych maksimów w okolicach 6 600 USD, w reakcji na rosnący optymizm dotyczący dobrych zbiorów w Afryce Zachodniej.
- Rolnicy z Wybrzeża Kości Słoniowej informują, że drzewa kakaowca są w świetnej kondycji, a sucha pogoda sprzyja procesowi suszenia ziaren. Z kolei plantatorzy w Ghanie wskazują, że strąki dojrzewają prawidłowo dzięki korzystnym warunkom pogodowym.
- Według producenta czekolady Mondelez, liczba strąków kakaowca w Afryce Zachodniej jest obecnie o 7% wyższa od pięcioletniej średniej i znacznie przewyższa poziom z ubiegłego roku.
- Sezon głównych zbiorów na Wybrzeżu Kości Słoniowej właśnie się rozpoczął, a tamtejsi producenci są optymistycznie nastawieni do jakości plonów. Z drugiej strony, obawy o słabszy popyt również wywierają presję na ceny.
- Największy światowy producent czekolady, Barry Callebaut, podał w swoich wynikach finansowych, że spodziewa się spadku sprzedaży produktów kakaowych o kilka procent w nadchodzącym roku fiskalnym z powodu utrzymujących się wysokich cen surowca.
Zamknięcie rządu w USA sprawia, że nie pojawiają się raporty CFTC Commitment of Traders, które rzuciłyby więcej światła na pozycjonowanie dużych spekulantów (Managed Money) oraz producentów i sprzedawców (Commercials).
Źródło: xStation5
