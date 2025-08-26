Kakao traci 4% 📉

⛈️Kontrakty na kakao spadaja wobec prognoz pogody i niższego przetwórstwa Cena kontraktów na kakao osiągnęła dwumiesięczne szczyty, napędzana obawami o podaż w świetle suchej i chłodnej pogody we wschodniej Afryce. Korektę wywołała nowa prognoza pogody dla regionu, która przewiduje obfite deszcze, rozładowując część presji podażowej. Dodatkową presję na cenę wywierają obawy o nowe cła US oraz zbyt niską podaż. COCOA (D1)

Źródło: Xstation Na wykresie, cena Kakao utrzymuje się w średnioterminowym trendzie spadkowym - w zwężającym się ku dołowi kanale cenowym. Trwa konsolidacja w przedziale 7200 a 9500. Cena zbliża się do dolnego ograniczenia linii trendu i strefy wsparcia wyznaczonej przez ostatnie minima.



