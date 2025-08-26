Podsumowanie dnia: Silniejsze dane z USA nie pomagają dolarowi 🗽Złoto i EURUSD rosną

Europejskie indeksy traciły dziś, częściowo przez kryzys polityczny we Francji. Obawy o kształt nowego rządu oraz negocjacje budżetowe spowodowały fale niepokoju w Europie, a francuski CAC40 zniżkował o 1,7%. Niemiecki DAX tracił 0,5% a brytyjski FTSE o 0,6%.
Na GPW obserwowaliśmy nieśmiały optymizm. Dobre wyniki Kruka dają powód do odrobienia części strat indeksu wywołanych reakcją na nowy podatek bankowy. WIG20 wzrósł o 0,4%.
Indeksy na Wall Street notują niewielką zmienność w oczekiwaniu na wyniki Nvidia, które poznamy jutro, po sesji w USA; akcje największej amerykańskiej spółki zyskują przed raportem ponad 0,7%. Palantir rośnie prawie 2% i próbuje zażegnać wyprzedaż z ostatnich dni
Spośród amerykańskich firm wzrostami wyróżnia się Russell 2000 (US2000) w ramach którego notowane są firmy o mniejszej kapitalizacji rynkowej. Kontrakty na Nasdaq (US100) oraz S&P 500 (US500) notują nieznaczne spadki w granicach -0.01% - 0.05%.
Dane z gospodarki amerykańskiej wypadły dziś powyżej prognoz, ale nie przełożyło się to na umocnienie amerykańskiego dolara. USDIDX traci prawie -0,15%, a EURUSD rośnie do 1.1636. Rentowności 10-letnich papierów skarbowych USA spadają o prawie 2 punkty bazowe, poniżej 4.26%
- Zamówienia środków trwałych: Obecnie: -2,8% m/m; prognoza -3,8% m/m; poprzednio -9,4% m/m;
- Bazowe zamówienia: Obecnie: 1,1% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m;
- Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń: Obecnie: 1,1% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,6% m/m;
- Wskaznik nastrojów konsumeckich CB: 97,4 (Poprzednio 97.2, rewizja 98,7, oczekiwano 96.4)
- Indeks cen nieruchomości m/m: -0,2% wobec -0,1% prognoz i -0,2% poprzednio
- FHFA 20 cen nieruchomości w aglomeracjach (r/r): 2,14% r/r vs 2,09% prognoz i 2,8% poprzednio
- Indeks przemysłowy Fed z Richmond: -7 (Prognoza -11, Poprzedni -20)
- US Redbook (sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych) za lipiec: 6,5% r/r vs 5,9% r/r w czerwcu
Sekretarz skarbu USA, Howard Lutnick zasygnalizował, że Stany Zjednoczone rozwążą objęcie udziałów w wielu amerykańskich firmach, z sektora obronnego m.in. Lockheed Martin, którego akcje rosną prawie 2%. Sektor obronny znalazł się dziś na wzrostowej fali.
Akcje Heico rosną o ponad 8% po tym jak firma przedstawiła sprzedaż i zyski na akcje sporo wyższe od prognoz analityków. Zysk na akcję wzrósł o 30% r/r a wszystkie kluczowe segmenty giganta z sektora lotniczo-obronnego odnotowały solidne wzrosty
Kontrakty na kawę spadały dziś po zaktualizowanych prognozach podaży przez StoneX. Analitycy wskazali, że zbiory w przyszłym sezonie będą wyraźnie lepsze, podczas gdy zbiory Robusty są bardzo solidne.
Ropa traci ponad 2% po komentarzach Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zagroził Rosji sankcjami jeśli układ z Ukrainą nie dojdzie do skutku. Stwierdził, że cena ropy spadnie poniżej 60 dolarów. Dodatkowo Biały Dom wywiera również presję w tej sprawie na Indię.
Prognozy poprawy pogody we wschodniej Afryce rozładowują cześć napięcia związaną z podażą Kakao, co przynosi ponad 4% przecenę na tych kontraktach. Dodatkową presję dla cen Kakao stanowią obawy o popyt jak i o wpływ nowych ceł USA.
Bitcoin utrzymuje się w okolicach 110 tys. USD a uwaga rynku kryptowalut przesuwa się w stronę Ethereum, które rośnie dziś o ponad 4% do 4530 USD. Wobec słabości dolara wzrosty notuje też złoto, które rośnie o prawie 0,45% do 3380 USD za uncję.
