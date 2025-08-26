czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Ropa traci ponad 2% i kontynuuje spadki po komentarzach Trumpa 📉

19:32 26 sierpnia 2025

Dziś Donald Trump skomentował, że ceny ropy spadną poniżej 60 USD za baryłkę „w pewnym momencie”, jednak rynek surowca pozostaje pod presją sprzedających od zakończenia wojny Izrael–Iran. Notowania osuwają się mimo zniszczeń w rosyjskich rafineriach i terminalach po atakach ukraińskich na infrastrukturę. Powodem jest relatywnie wysoka podaż, która sprzyja spadkom i ogranicza efekt 'wzrostowych katalizatorów'.

  • Prezydent Trump zagroził „bardzo ciężkimi” sankcjami na Rosję, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Ukrainą, co nasiliło obawy o spowolnienie globalnego popytu na energię.

  • Trump wezwał Moskwę i Kijów do bezpośrednich negocjacji, mówiąc: „Do tanga trzeba dwojga.”
  • USA przygotowują się również do nałożenia wysokich ceł na Indie za zakupy rosyjskiej ropy. Początkowo stawka wynosiła 25%, następnie została podniesiona do 50% i obowiązuje od 27 sierpnia.
  • Eksporterzy z Indii przygotowują się na możliwe zakłócenia, gdy rozmowy Waszyngton–Nowe Delhi wciąż trwają.
  • Nowe sankcje i taryfy mogą spowolnić wzrost gospodarczy i ograniczyć popyt na energię, wywierając dodatkową presję na ceny ropy.
  • Ropa pozostaje pod presją groźby sankcji wobec Rosji i planowanych ceł USA na Indie.

OIL.WTI (H1)

Na wykresie widać, że na interwale godzinnym ropa WTI testuje strefę 63 USD, spadając z poziomu 65 USD obserwowanego wczoraj.

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

27.08.2025
23:28

Nvidia potyka się o wysoką poprzeczkę Wall Street. Czy utrzyma hossę?

Nvidia ma za sobą kolejny raport, który dowiódł, że popyt na sztuczną inteligencję stale rośnie, napędzając biznes firmy. Spółka utrzymuje...

 22:27

PILNE: Akcje Nvidia tracą 3% po wynikach 📌Wyniki centrów danych minimalnie poniżej prognoz

Akcje Nvidia (NVDA.US) w handlu po zamknięciu Wall Street tracą blisko 3% w pierwszej reakcji po wynikach finansowych, które minimalnie rozminęły...

 19:49

Podsumowanie Dnia: Jaki będzie świat po NVIDII?

Przed publikacją wyników Nvidia kontrakty terminowe na S&P 500 rosną nieznacznie o około 0,1%. Nvidia, jako kluczowa spółka rynku,...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację