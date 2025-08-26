Ropa traci ponad 2% i kontynuuje spadki po komentarzach Trumpa 📉

Dziś Donald Trump skomentował, że ceny ropy spadną poniżej 60 USD za baryłkę „w pewnym momencie”, jednak rynek surowca pozostaje pod presją sprzedających od zakończenia wojny Izrael–Iran. Notowania osuwają się mimo zniszczeń w rosyjskich rafineriach i terminalach po atakach ukraińskich na infrastrukturę. Powodem jest relatywnie wysoka podaż, która sprzyja spadkom i ogranicza efekt 'wzrostowych katalizatorów'. Prezydent Trump zagroził „bardzo ciężkimi” sankcjami na Rosję , jeśli nie dojdzie do porozumienia z Ukrainą, co nasiliło obawy o spowolnienie globalnego popytu na energię.

Trump wezwał Moskwę i Kijów do bezpośrednich negocjacji, mówiąc: „Do tanga trzeba dwojga.”

USA przygotowują się również do nałożenia wysokich ceł na Indie za zakupy rosyjskiej ropy. Początkowo stawka wynosiła 25% , następnie została podniesiona do 50% i obowiązuje od 27 sierpnia .

za zakupy rosyjskiej ropy. Początkowo stawka wynosiła , następnie została podniesiona do i obowiązuje od . Eksporterzy z Indii przygotowują się na możliwe zakłócenia, gdy rozmowy Waszyngton–Nowe Delhi wciąż trwają.

Nowe sankcje i taryfy mogą spowolnić wzrost gospodarczy i ograniczyć popyt na energię, wywierając dodatkową presję na ceny ropy.

Ropa pozostaje pod presją groźby sankcji wobec Rosji i planowanych ceł USA na Indie. OIL.WTI (H1) Na wykresie widać, że na interwale godzinnym ropa WTI testuje strefę 63 USD, spadając z poziomu 65 USD obserwowanego wczoraj.

