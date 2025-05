Kakao traci 5% pod presją obfitych opadów w Afryce Zachodniej 📉

Kontrakty terminowe na kakao (COCOA) przed艂u偶aj膮 spadkowy trend, trac膮c blisko 5% i obecnie testuj膮 okolice 200-sesyjnej 艣redniej krocz膮cej EMA200 (czerwona linia). Presj臋 na rynek nak艂adaj膮 intensywne opady deszczu w zachodniej Afryce, kt贸re daj膮 nadziej臋 na mniejszy, ni偶 oczekiwano deficyt poda偶y w tym roku i mog膮 prowadzi膰 do poprawy prognoz jako艣ci i ilo艣ci zbior贸w.

Zapasy kakao w magazynach ICE wynios艂y we wtorek 27 maja ponad 2,187 mln work贸w i znajduj膮 si臋 na 8-miesi臋cznych maksimach.

Od 21-letniego minimum ze stycznia 2025 roku (1,263 mln work贸w) wzrost do chwili obecnej wynosi prawie 80% i r贸wnie偶 przyczynia si臋 do wi臋kszej presji na ceny kakao.

Z drugiej strony, pomimo prognozy deszczu聽w Afryce Zachodniej (kt贸re trwa膰 maj膮 do ko艅ca tygodnia), wci膮偶 ok. 75% Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej i Ghany walczy z susz膮 wg. danych z聽African Flood and Drought Monitor.聽

COCOA (interwa艂 D1)

Kontrakt testuje dolny zakres wzrostowego kana艂u cenowego i silne wsparcie w postaci wyk艂adniczej 艣redniej EMA200. Spadek poni偶ej 9000 punkt贸w mo偶e uprawdopodobni膰 dalsz膮 wyprzeda偶 w kierunku 8000 dolar贸w za ton臋.

殴r贸d艂o: xStation5