Kakao traci 6% przed rolowaniem 📉

Wysokie opady w Afryce Zachodniej zwi臋kszaj膮 oczekiwania dotycz膮ce produkcji na przysz艂y sezon 馃搲

Kontrakty futures na kakao na gie艂dzie ICE trac膮 dzi艣 ok. 6%, pod presj膮 intensywnych opad贸w deszczu w Afryce Zachodniej, kt贸re mog膮 zwi臋kszy膰 perspektywy produkcji kakao w kluczowym regionie, kt贸ry jest odpowiedzialny za produkcj臋 ponad 2/3 ca艂ego kakao na 艣wiecie. Z艂agodzenie obaw o poda偶 prowadzi dzi艣 do gwa艂townego ruchu na rynku i najwi臋kszego od miesi臋cy spadku cen kakao. Prognozy dotycz膮ce dodatkowych opad贸w w Afryce Zachodniej mog膮 znacz膮co poprawi膰 tegoroczne afryka艅skie zbiory kakao. Warto r贸wnie偶 zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e znajdujemy si臋 przed rolowaniem cen z lipcowego na wrze艣niowy kontrakt. Kontrakt wrze艣niowy w wi臋kszym stopniu odzwierciedla oczekiwania dotycz膮ce sezonu 25/26.聽

Prognozy pogody przewiduj膮, 偶e deszcze b臋d膮 kontynuowane przez ca艂y tydzie艅 w obu kluczowych krajach produkuj膮cych kakao: Wybrze偶u Ko艣ci S艂oniowej i Ghanie (dw贸ch najwi臋kszych gospodarkach produkuj膮cych kakao).

Pomimo ostatnich opad贸w, susza w Afryce Zachodniej nadal obejmuje ponad jedn膮 trzeci膮 Ghany i Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej (dane African Flood and Drought Monitor).

Po spadku do 21-letniego minimum wynosz膮cego 1,26 mln work贸w 24 stycznia, monitorowane przez ICE zapasy kakao w portach USA znacz膮co odbi艂y, wspinaj膮c si臋 do niemal 9 miesi臋cznego maksimum wynosz膮cego 2,26 mln work贸w

Kakao (interwa艂 H1)

Kakao spada dzi艣 do 9600 USD, testuj膮c 23,6% zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej z maja. Traderzy powinni zwr贸ci膰 uwag臋 na zbli偶aj膮ce si臋 rolowanie kontrakt贸w futures na kakao, kt贸re b臋dzie mia艂o miejsce po dzisiejszej sesji.聽

聽

Source: xStation5

Ostatnio spread mi臋dzy najbli偶szymi kontraktami znacznie si臋 poszerzy艂, co wskazuje na kr贸tkoterminowy popyt na rynku spot. Jednocze艣nie ni偶sze ceny kontraktu wrze艣niowego mog膮 odzwierciedla膰 wi臋ksz膮 pewno艣膰 co do wy偶szej poda偶y w kolejnym sezonie. Wysoki spread oznacza, 偶e ceny kakao otworz膮 si臋 w okolicach 9000 USD podczas jutrzejszej sesji. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB