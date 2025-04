Kakao zyskuje 3,5% na fali łagodniejszego spadku przetwórstwa w Europie i Azji 📈

Kontrakty terminowe na kakao (COCOA) rosn膮 dzi艣 o prawie 4% na gie艂dzie ICE. Momentum spowodowane korzystnymi dla surowca danymi z Europy i Azji wci膮偶 trwa. W ubieg艂y czwartek ceny kakao gwa艂townie wzros艂y w reakcji na pierwsze znaki, wy偶szego, ni偶 oczekiwano globalnego popytu na kakao. Od tego czasu momentum wskazuje na ponowny wzrost aktywno艣ci byk贸w, a ceny testowa艂y dzi艣 przez moment okolice 8800 USD za ton臋.

Dane z 17 kwietnia dot. przetw贸rstwa kakao w Europie w I kwartale wskaza艂y na spadek o 3,7% r/r do 353 tys. ton. Spadek okaza艂 si臋 mniejszy, ni偶 oczekiwane przez rynek 5% r/r. Okazuje si臋, 偶e wy偶艣ze ceny nie powoduj膮 tak g艂臋bokiej 'destrukcji popytu'.聽 Dane z Azji wskaza艂y na spadek o 3,4% r/r do prawie 214 tys. ton. Tam r贸wnie偶 oczekiwano, 偶e wyniesie on 5% r/r. Po艣rednio doniesienia te mog膮 wesprze膰 sentymenty wok贸艂 akcji ameryka艅skiego Hershey (HSY.US), kt贸re notuj膮 dzi艣 prawie 1,5% wzrost przed otwarciem rynku.

殴r贸d艂o: xStation5