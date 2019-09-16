Kalendarz Ekonomiczny: Spotkanie Premiera Wielkiej Brytanii z przewodniczącym UE

Podsumowanie:
- Wskaźnik inflacji CPI dla Włoch za sierpień (II odczyt)
- Bazowy wskaźnik inflacji CPI dla Polski za sierpień
- Wskaźnik nastroju konsumentów w Nowej Zelandii
Pomimo, że poniedziałkowa agenda nie wygląda na zbyt obfitą w odczyty makroekonomiczne, to nie można powiedzieć tego samego o całym tygodniu, gdyż patrząc na kalendarz znajdziemy w nim wiele ważnych wydarzeń mi. posiedzenie FED, na którym rada FOMC będzie decydować o przyszłości polityki pieniężnej, czy publikacja wskaźników inflacji CPI ze strefy euro, Wielkiej Brytanii i Kanady. Warto również wspomnieć o ataku dronów na rafinerię Saudi Aramco, do której przyznało się plemię Huti w Jemenie. W odpowiedzi na powyższy atak, a także na informacje, że w jego rezultacie zniszczono blisko 5% światowych zapasów, ropa odnotwała wzrost o ok. 9,5% (zarazem Brent jak i WTI). Nie możemy również zapomnieć o dzisiejszym spotkaniu Borisa Johnsona z przewodniczącym UE - Jeanem Claudem Junckerem. Tematem rozmów będzie oczywiście Brexit, jednakże nie oczekujmy żadnych rewelacji po dzieiszjsyzm spotkaniu, gdyż Johnson już zapowiedział, iż odrzuci każdą ofertę przedłużenia wyjścia. Jeśli jednak, podczas spotkania, dojdzie do jakiś ważniejszych ustaleń, które będą rzucały nowy cień na Brexit, istnieje spore prawdopodobieństwo reakcji funta szterlinga na takie informacje.
10:00 - Włochy, wskaźnik inflacji CPI za sierpień (II odczyt). Konsensus rynkowy wskazuje na zrównanie się odczytu z wskaźnikiem pierwotnym tj. 0,5% m/m.
14:00 - Polska, bazowy wskaźnik inflacji CPI za sierpień. Szacunkowa mediana dla wskaźnik nieuwzględniającego cen żywności i energii wskazuje na spadek inflacji do poziomu 2,1% r/r z wcześniejszego pułapu 2,2% r/r.
14:30 - Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku za Wrzesień. Oczekiwania rynku wskazują na spadek indeksu do poziomu 4,0 z wcześniejszego pułapu 4,8.
23:00 - Nowa Zelandia, wskaźnik nastrojów konsumentów wg Westpac za okres Q3.
Funt dotarł do ważnego oporu technicznego na poziomie 1.2500, po czym zawrócił, chodź strona popytowa, jak dotąd wydaje się górować nad niedźwiedziami. Jeśli dzisiejsze spotkanie nie przyniesie jakiegoś wielkiego przełomu, to kurs funta może szukać oparcia na krótkoterminowej linii trendu. Jeśli skłonność do ryzyka inwestorów, nie zostanie zaburzona, to w najbliższym czasie znów możemy się spodziewać próby ataku byków na poziom 1.2500. Źródło. xStation5
Kalendarz ekonomiczny: wyniki spółek i przemowy bankierów🎙️
Poranna odprawa (15.04.2026)
Rynek w euforii po PPI, udaje że Bliski Wschód nie istnieje
PILNE: PPI z USA poniżej oczekiwań! 📉
