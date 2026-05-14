Kalendarz ekonomiczny: Co powie konsument w USA? (14.05.2026)

Szczyt Trump-Xi w Pekinie co prawda pozostanie punktem odniesienia dla dzisiejszej sesji, niemniej uwaga rynków przeniesie się po południu na amerykańskiego konsumenta.
O godzinie 14:30 poznamy wyniki sprzedaży detalicznej oraz liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA za kwiecień. Dane te stworzą tło dla serii wystąpień przedstawicieli FOMC: Hammack, Barra i Williamsa. W obliczu ostrzeżeń Neela Kashkariego z Fed Minneapolis, że wojna w Iranie napędza trwałą inflację, inwestorzy będą analizować każde słowo, by ocenić, czy Fed wciąż dopuszcza możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych.
W Polsce czeka nas natomiast wskaźnik przyszłej inflacji BIEC oraz wstępny odczyt PKB za I kw. 2026 roku.
Partia danych makroekonomicznych prawdopodobnie wywoła zmienność na spokojnym jak narazie rynku FX, potencjalnie wpływając na kluczowe pary z dolarem, takie jak EURUSD czy USDCAD.
Źródło: xStation5
