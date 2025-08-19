Kalendarz ekonomiczny: Dane CPI z Kanady w centrum uwagi

Kontrakty terminowe notowane są mieszanie przed otwarciem sesji kasowej

Kalendarz ekonomiczny zawiera przede wszystkim raport CPI z Kanady oraz dane z rynku nieruchomości w USA

Inwestorzy reagować mogą również na wyniki kwartalne Home Depot oraz ewentualne informacje geopolityczne Dzisiejsza sesja zapowiada się spokojnie. Kalendarz makro nie zawiera zbyt dużej ilości publikacji danych, a inwestorzy wtórnie reagować mogą na wczorajsze spotkania w Białym Domu wobec tematu wojny w Ukrainie. W tej materii czekamy teraz na szczegóły dotyczące fizycznego spotkania Putina oraz Zełenskiego oraz gwarancji pokojowych negocjowanych w NATO. Z innej strony uwaga rynków powoli odwraca się w kierunku Jackson Hole, gdzie Jerome Powell ma wygłosić przemówienie w kwestii perspektyw dotyczących obecnej i przyszłej polityki monetarnej USA (piątek). Szczegółowy kalendarz makro na dzisiejszą sesję: Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną 14:30, Kanada - dane o inflacji za lipiec: Wspólny CPI: prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,6% r/r;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 0,4% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

Bazowy wskaźnik CPI: poprzednio 2,7% r/r;

Wskaźnik CPI: prognoza 1,7% r/r; poprzednio 1,9% r/r;

Wskaźnik CPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

Mediana CPI: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 3,1% r/r;

Obcięty CPI: prognoza 3,0% r/r; poprzednio 3,0% r/r; 14:30, Stany Zjednoczone - sektor nieruchomości i budownictwa za lipiec: Zezwolenia na budowę: prognoza 1,390M; poprzednio 1,393M;

Pozwolenia na budowę: poprzednio -0,1% m/m; 14:30, Stany Zjednoczone - Rozpoczęte bodowy domów za lipiec: prognoza 1,290M; poprzednio 1,321M; 14:30, Stany Zjednoczone - sektor nieruchomości i budownictwa za lipiec: Rozpoczęte budowy domów: poprzednio 4,6% m/m; 17:30, Stany Zjednoczone - dane PKB: Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 2,5%; poprzednio 2,5%; 20:10, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Bowman 22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej: poprzednio 1,500M;





Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.