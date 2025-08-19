PULS GPW - Blisko szczytów, blisko pokoju?

Z uwagi na brak wyników lub odczytów makroekonomicznych, indeksy polskiej giełdy pozostają w trybie oczekiwania i oczekują na impuls ze Stanów Zjednoczonych, choć od początku tego tygodnia widać umiarkowany optymizm. Dalszy kierunek dla rynków nadadzą minutki FED w dniu jutrzejszym oraz interpretacja sympozjum w Jackson Hole w piątek.
Wczorajsza sesja na WIG20 zamknęła się wzrostem na poziomie 0,42%. Dzisiejsze otwarcie jest wyższe o 0,18%. Sentyment wobec polskiego rynku wydaje się być umiarkowanie pozytywny. Inwestorzy dyskontują potencjalne korzyści z zakończenia wojny na Ukrainie. Z uwagi na bliskość konfliktu i niewielki udział spółek zbrojeniowych na polskiej giełdzie, GPW może skorzystać na pokoju bardziej niż inne państwa Europy.
WIG20 (D1)
Kurs głównego indeksu giełdy warszawskiej utrzymuje się w dotychczasowym kanale wzrostowym. Pokonanie bardzo ważnego, psychologicznego poziomu 3000 punktów może okazać się niemożliwe bez wspierających danych. W przypadku spadków pierwszym wsparciem będzie poziom w okolicach 2830 punktów, gdzie znajduje się linia trendu oraz ostatnie lokalne dołki. Kolejnym istotnym poziomem będzie pułap 2660 punktów, na którym znajdują się minima z ostatnich kilku miesięcy oraz średnia EMA200. Kurs utrzymuje się powyżej swoich średnich, jednak mimo to wskaźnik RSI nie wykazuje jeszcze wykupienia.
Wiadomości ze spółek:
CI Games (CIG.PL) - Spółka pochwaliła się, że ich gra "Lords of the Fallen" sprzedała się na całym świecie w ilości 2 milionów egzemplarzy. Informacja ta jednak nie wspiera wycen które tracą na otwarciu ponad 3%.
Creepy Jar - Producent gier szacuje, że w drugim kwartale ich zysk pobije konsensus rynkowy i wyniesie 3,3 miliona złotych, wobec 2,8 miliona oczekiwanych przez rynek. Spółka rośnie o około 2,5% na otwarciu sesji.
Lubawa SA - Producent kamizelek kuloodpornych i wyposażenia indywidualnego traci 3% wobec perspektyw zakończenia konfliktu na Ukrainie.
