Poranna odprawa (19.08.2025)

- Wtorkowa sesja giełdowa na rynkach azjatyckich przebiegała w relatywnie spokojnych nastrojach, co przede wszystkim wynika z efektu rozmów w Białym Domu.
- Padło wiele komentarzy względem warunków, możliwości oraz terminów dalszych rozmów pokojowych na linii Ukraina-Rosja, wraz z mediacją USA oraz pokryciem finansowym Unii Europejskiej. Na ten moment wydaje się jednak, że dalsze postępy negocjacyjne są zamrożone do momentu aż albo Rosja albo Ukraina zrezygnuje ze swoich głównych warunków podpisania zawieszenia broni (utrzymanie granic sprzed wojny (Ukraina) oraz bezwzględny brak obcych wojsk na terenie Ukrainy (Rosja).
- Omawiane przez USA, Ukrainę oraz UE kwestie gwarancji bezpieczeństwa mają zostać szczegółowo przedłożone w ciągu następnych 10 dni. Co jednak kluczowe, sekretarz generalny NATO podkreślił, że kwestia rozmieszczenia wojsk na miejscu w ogóle nie była omawiana.
- Przed otwarciem sesji kasowej w Europie główne kontrakty terminowe na indeksy europejskie oraz amerykańskie tracą na wartości. DE40 zniżkuje obecnie 0,15%, podczas gdy US500 traci 0,17%.
- Agencja S&P utrzymała rating USA na poziomie AA+/A-1+ ze stabilną perspektywą, powołując się na wysokie deficyty i rosnące zadłużenie, ale nie spodziewając się trwałego pogorszenia.
- Kalendarz makro na dzisiejszą sesję pozostaje relatywnie pusty. Uwaga inwestorów zwróci się w kierunku danych CPI z Kanady, informacji korporacyjnych oraz wszelkich nowych doniesień geopolitycznych.
- Złoto odzyskuje dzisiaj nieco gruntu pod nogami, co bezpośrednio wynika z lekkie odbicia na parze EURUSD. Dynamika ruchów na rynku Forex jest obecnie bardzo niewielka, chociaż relatywnie dobrze radzi sobie jen japoński podcczas gdy większe straty widoczne są na dolarze australijskim.
- Główne surowce energetyczne tracą na wartości. Gaz ziemny zniżkuje 1,14% i przedłuża spadki po nowych prognozach pogody, które wskazują na mniejszy popyt na surowiec wobec chłodniejszych temperatur.
- Na rynku krypto również dominują spadki, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek. BTC traci 1,2%, podczas gdy Ethereum zniżkuje 2,4%.
