Kalendarz ekonomiczny: Dane inflacyjne z Francji, produkcja przemysłowa strefy euro i nastroje konsumentów w USA w centrum uwagi

Dzisiejsza sesja przebiegać będzie pod wpływem publikacji danych ekonomicznych, wystąpień przedstawicieli banków centralnych oraz utrzymujących się niepewności rynkowych. Inwestorzy będą uważnie śledzić dane o inflacji z Francji, wskaźniki produkcji przemysłowej ze strefy euro oraz raport Uniwersytetu Michigan o nastrojach konsumentów w USA. Ponadto, dane ekonomiczne z Chin opublikowane później w ciągu dnia mogą dostarczyć informacji o stanie drugiej co do wielkości gospodarki świata. Uczestnicy rynku będą również zwracać uwagę na wszelkie komentarze przedstawicieli EBC, Rehna i Lagarde, którzy mają zaplanowane wystąpienia. W porządku dziennym jest również decyzja w sprawie stóp procentowych w Rosji, przy obecnej stopie wynoszącej 18,00%.

Szczegółowy kalendarz makroekonomiczny:

08:45 - Francja, Dane o inflacji za sierpień:

Francuski HICP r/r Prognoza: 2,2% vs 2,7% (poprzednio)

Francuski CPI m/m NSA: 0,6% vs 0,2% (poprzednio)

Francuski CPI r/r NSA: 1,9% vs 2,3% (poprzednio)

11:00 - Strefa euro, Produkcja przemysłowa za lipiec:

Dane miesięczne, Prognoza: -2,3% r/r; Poprzednio: -3,9%

Dane r/r, Prognoza: -0,3% m/m; Poprzednio: -0,1% m/m

12:00 - Strefa euro, Spotkania ECOFIN 13:00 - Strefa euro, Spotkania Eurogrupy

13:00 - Chiny, Dane ekonomiczne za sierpień:

Wzrost kredytów: Prognoza 8,6% r/r; Poprzednio 8,7% r/r

Podaż pieniądza M2: Prognoza 6,2% r/r; Poprzednio 6,3% r/r

Nowe kredyty: Prognoza 810,0 mld; Poprzednio 260,0 mld

Całkowite finansowanie społeczne: Prognoza 2 950,0 mld; Poprzednio 770,0 mld

14:30 - USA i Kanada, Dane ekonomiczne:

Indeks cen eksportowych USA m/m: Prognoza -0,2%; Poprzednio 0,7%

Indeks cen importowych USA m/m: Prognoza -0,2%; Poprzednio 0,1%

Sprzedaż hurtowa w Kanadzie m/m: Prognoza -1,1%; Poprzednio -0,6%

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w Kanadzie (II kw.): Prognoza 78,8%; Poprzednio 78,5%

16:00 - USA, Wstępny raport Uniwersytetu Michigan o nastrojach konsumentów:

Nastroje konsumentów: Prognoza 68,5; Poprzednio 67,9

Obecne warunki: Prognoza 61,6; Poprzednio 61,3

Oczekiwania: Prognoza 72,2; Poprzednio 72,1

Oczekiwania inflacyjne na 1 rok: Prognoza 2,8%; Poprzednio 2,8%

Oczekiwania inflacyjne na 5 lat: Prognoza 3,0%; Poprzednio 3,0%

20:00 - USA, Liczba szybów naftowych Baker Hughes

Wystąpienia przedstawicieli banków centralnych