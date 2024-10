Kalendarz ekonomiczny: Dane o inflacji z Europy i Kanady w centrum uwagi 🔎

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny skupia si臋 g艂贸wnie na raportach inflacyjnych z kraj贸w Unii Europejskiej i Kanady. Jednak偶e inwestorzy b臋d膮 r贸wnie偶 zwraca膰 uwag臋 na najnowsze kwartalne raporty wynikowe sp贸艂ek ameryka艅skich.

W pierwszej cz臋艣ci dnia zobaczymy dane CPI z Unii Europejskiej, w tym z Polski, S艂owacji, Francji i Hiszpanii. Dla dw贸ch ostatnich kraj贸w oczekiwania wynosz膮 1,2% rok do roku dla Francji i 1,5% rok do roku dla Hiszpanii, co wskazuje na brak presji inflacyjnej. Natomiast inflacja w Polsce ma wzrosn膮膰 rok do roku do 4,9% z 4,3% w sierpniu. W drugiej cz臋艣ci dnia opublikowane zostan膮 dane CPI z Kanady, z oczekiwaniami na odczyt za wrzesie艅 na poziomie 1,8% rok do roku w por贸wnaniu z 2,0% w sierpniu.

Inwestorzy zainteresowani rynkiem akcji nie b臋d膮 si臋 nudzi膰, poniewa偶 przed otwarciem sesji got贸wkowej swoje kwartalne wyniki opublikuj膮 takie firmy jak Johnson & Johnson, Citigroup, Bank of America, LVMH, Goldman Sachs i UnitedHealth Group. Po zamkni臋ciu sesji got贸wkowej zobaczymy raporty od Interactive Brokers i United Airlines.

Szczeg贸艂owy kalendarz ekonomiczny:

09:00, Hiszpania - Dane o inflacji za wrzesie艅:

Bazowy CPI: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Hiszpa艅ski CPI: prognoza 1,5% r/r; poprzednio 2,3% r/r;

Hiszpa艅ski CPI: prognoza -0,6% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Hiszpa艅ski HICP: prognoza -0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Hiszpa艅ski HICP: prognoza 1,7% r/r; poprzednio 2,4% r/r;

09:45, Francja - Dane o inflacji za wrzesie艅:

Francuski CPI NSA: poprzednio -1,20% m/m;

Francuski HICP: prognoza -1,2% m/m; poprzednio 0,6% m/m;

Francuski HICP: prognoza 1,5% r/r; poprzednio 2,2% r/r;

09:45, Francja - Dane o inflacji za wrzesie艅:

Francuski CPI: prognoza -1,2% m/m; poprzednio 0,5% m/m;

Francuski CPI NSA: poprzednio 1,20% r/r;

11:00, Niemcy - Niemiecki ZEW na pa藕dziernik:

Sentyment ekonomiczny: prognoza 10,2; poprzednio 3,6;

Bie偶膮ca sytuacja: prognoza -84,5; poprzednio -84,5;

11:00, Strefa Euro - Produkcja przemys艂owa za sierpie艅:

Produkcja przemys艂owa: prognoza -1,0% r/r; poprzednio -2,2% r/r;

Produkcja przemys艂owa: prognoza 1,8% m/m; poprzednio -0,3% m/m;

14:30, Kanada - Dane o inflacji za wrzesie艅:

Bazowy CPI: poprzednio -0,1% m/m;

Wsp贸lny CPI: prognoza 2,1% r/r; poprzednio 2,0% r/r;

CPI: prognoza -0,2% m/m; poprzednio -0,2% m/m;

CPI: prognoza 1,8% r/r; poprzednio 2,0% r/r;

Bazowy CPI: poprzednio 1,5% r/r;

Przyci臋ty CPI: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,4% r/r;

Mediana CPI: prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,3% r/r;

14:30, Stany Zjednoczone - Indeks produkcyjny NY Empire State na pa藕dziernik:

prognoza 3,40; poprzednio 11,50;

17:30, Stany Zjednoczone - Przem贸wienie cz艂onka FOMC Daly

