Poranna odprawa (09.07.2025)

Potencjalnie nowe cła mogą spowodować zmniejszenie eksportu miedzi do USA i zwiększenie dostępności podaży w innych rejonach na świece, co prowadzi do obniżenia presji cenowej na innych giełdach. Najmocniej na cłach miedzianych stracą takie kraje jak Chile, Peru czy Meksyk

