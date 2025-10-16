Kalendarz ekonomiczny: Dane Philly Fed i wypowiedzi członków Fed w centrum uwagi rynków

- Dane Philly Fed i wypowiedzi bankierów centralnych w centrum uwagi makro
- Kanada przedstawi odczyt rozpoczętych budów
- Sezon wyników w USA nabiera tempa
Inwestorzy czekają dziś na drugorzędne dane z amerykańskiej gospodarki, które wobec przedłużającego się zamknięcia rządu muszą 'wystarczyć' rynkom jako wskaźniki koniunktury gospodarczej po drugiej stronie Atlantyku. Kalendarz makro na dzisiejszy dzień nie jest bardzo napięty; uwaga skoncentruje się na październikowym odczycie indeksu aktywności produkcyjnej z regionu Filadelfii (Philly Fed). Dane z Wielkiej Brytanii od strony PKB i wydatków konstrukcyjnych czy usług nieco rozczarowały, ale produkcja zaskoczyła pozytywnie. W godzinach sesji azjatyckiej poznaliśmy też słaby raport z Austarlii, gdzie bezrobocie wzrosło z 4,2% do 4,5%, choć zmiana zatrudnienia wypadła powyżej oczekiwań.
Kalendarz makro
14:15, Kanada, Rozpoczęte budowy domów: 257 tys. prognoz wobec 245,8 tys. poprzednio
14:30, USA, Philly Fed: 10 prognoz wobec 23.2 poprzednio
Wypowiedzi bankierów centralnych
15:00 - Fed Waller, Miran oraz Barr
16:00 - Fed Bowman
16:45 - BoE Mann
16:45 - EBC Kocher
18:00 - EBC Lagarde
19:30 - BoC Macklem
20:3 - BoE Greene
Wyniki spółek
Przed sesją w USA - Charles Schwab, Marsh&McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, US Bancorp, Travelers
Po sesji w USA - CSX Corp, Interactive Brokers
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.