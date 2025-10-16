czytaj więcej
09:46 · 16 października 2025

Kalendarz ekonomiczny: Dane Philly Fed i wypowiedzi członków Fed w centrum uwagi rynków

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Dane Philly Fed i wypowiedzi bankierów centralnych w centrum uwagi makro
  • Kanada przedstawi odczyt rozpoczętych budów
  • Sezon wyników w USA nabiera tempa

Inwestorzy czekają dziś na drugorzędne dane z amerykańskiej gospodarki, które wobec przedłużającego się zamknięcia rządu muszą 'wystarczyć' rynkom jako wskaźniki koniunktury gospodarczej po drugiej stronie Atlantyku. Kalendarz makro na dzisiejszy dzień nie jest bardzo napięty; uwaga skoncentruje się na październikowym odczycie indeksu aktywności produkcyjnej z regionu Filadelfii (Philly Fed). Dane z Wielkiej Brytanii od strony PKB i wydatków konstrukcyjnych czy usług nieco rozczarowały, ale produkcja zaskoczyła pozytywnie. W godzinach sesji azjatyckiej poznaliśmy też słaby raport z Austarlii, gdzie bezrobocie wzrosło z 4,2% do 4,5%, choć zmiana zatrudnienia wypadła powyżej oczekiwań.

Kalendarz makro

14:15, Kanada, Rozpoczęte budowy domów: 257 tys. prognoz wobec 245,8 tys. poprzednio

14:30, USA, Philly Fed: 10 prognoz wobec 23.2 poprzednio

Wypowiedzi bankierów centralnych

15:00 - Fed Waller, Miran oraz Barr

16:00 - Fed Bowman

16:45 - BoE Mann

16:45 - EBC Kocher

18:00 - EBC Lagarde

19:30 - BoC Macklem

20:3 - BoE Greene

Wyniki spółek

Przed sesją w USA - Charles Schwab, Marsh&McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, US Bancorp, Travelers

Po sesji w USA - CSX Corp, Interactive Brokers

17 października 2025, 20:01

