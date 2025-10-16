PILNE: Dane z Wielkiej Brytanii lepsze od oczekiwań! GBPUSD pozostaje pod presją

- Produkcja przemysłowa wypada lepiej od oczekiwań
- Mniejszy deficyt handlowy od oczekiwań
- Miesięczne PKB rośnie zgodnie z oczekiwaniami
- Produkcja przemysłowa wypada lepiej od oczekiwań
- Mniejszy deficyt handlowy od oczekiwań
- Miesięczne PKB rośnie zgodnie z oczekiwaniami
Produkcja przemysłowa za sierpień rośnie o 0,4% m/m (oczekiwano: 0,2% m/m; poprzednio: -0,9% m/m)
Przetwórstwo przemysłowe: 0,7% m/m (oczekiwano: 0,2% m/m; poprzednio: -1,3% m/m)
PKB miesięcznie za sierpień: 0,1% m/m (oczekiwano: 0,1% m/m; poprzednio: 0,0% m/m)
Bilans handlowy za sierpień: -3,3 mld GBP (oczekiwano: -4,8 mld GBP; poprzednio: -5,2 mld GBP)
Dane z UK pokazują niewielką poprawę w stosunku do poprzednich odczytów. Lepiej wypada przede wszystkim produkcja oraz zdecydowanie niżej wypada deficyt handlowy, choć w ujęciu od początku roku nie są to znaczące zmiany (deficyt blisko -22 mld GBP). Miesięczny PKB wypada zgodnie z oczekiwaniami, pokazując minimalny wzrost. GBPUSD reaguje jednak mieszanie na dane, w pierwszej fazie zyskując, a później kontynuując spadki. Niemniej sama skala ruchu jest minimalna.
Podsumowanie dnia: Komentarze Trumpa sprzyjają Wall Street 📈Mocne spadki metali szlachetnych
VIX traci 10% wobec próby odreagowania indeksów na Wall Street🗽
3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (17.10.2025)
Musalem z Fed komentuje wpływ ceł na gospodarkę USA🗽
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.