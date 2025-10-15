PILNE: Indeks NY Empire State powyżej oczekiwań!

Najważniejsze wnioski Odczyt zaskoczył na plus

Główne Dane: Indeks NY Empire State: 10,7 (prognoza -1,4%, poprzednio -8,7%) W październiku Indeks Empire State, który mierzy aktywność przemysłową w stanie Nowy Jork, odnotował niespodziewanie wysoki wynik na poziomie 10,7 punktu. To znaczna poprawa w porównaniu do wcześniejszego odczytu wynoszącego -8,7 oraz prognoz rynkowych, które wskazywały na możliwy spadek do -1,4. Tak wysoka wartość sugeruje wyraźne ożywienie w sektorze przemysłowym regionu, ponieważ dodatnie odczyty oznaczają wzrost aktywności gospodarczej. Dla dolara amerykańskiego to korzystny sygnał, ponieważ pozytywne dane gospodarcze mogą skłaniać Rezerwę Federalną do dłuższego utrzymywania wyższych stóp procentowych. Zaskakująco dobre wyniki przemysłu Nowego Jorku prawdopodobnie będą wspierać dolara i prowadzić do spadku kursu EUR/USD, przynajmniej w krótkim terminie, aż do pojawienia się kolejnych kluczowych informacji z rynków i banków centralnych. Źródło: xStation

