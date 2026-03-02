Kalendarz ekonomiczny: Dane PMI w centrum uwagi 💡

- Kontrakty terminowe wskazują na niższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie
- Dzieje się tak ponieważ inwestorzy obawiają się wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie, który sięgnął państw takich tak ZEA, Bahrajn czy Cypr
- W kalendarzu makro najważniejszymi raportami do obserwacji będą dane PMI oraz ISM z USA
Szczegółowy kalendarz poniżej (źródło xStation):
Przegląd rynkowy: Europejskie i amerykańskie indeksy powoli odrabiają straty 📈
Puls GPW: Odreagowanie na parkiecie w cieniu eskalacji w Iranie
PILNE: Ropa traci po komunikacie NYT w sprawie możliwych rozmów Iranu z CIA w kwestii zawieszenia działań 💡
Złoto i srebro odrabiają straty 📈
