Co dalej z konfliktem na Bliskim Wschodzie❓💡

Nowy tydzień na rynkach otwiera się w atmosferze skoordynowanych ataków USA i Izraela na Iran oraz szerokiego, rakietowego odwetu Teheranu wymierzonego w cele w Iranie, Izraelu, bazach USA w państwach sojuszniczych, a także w ZEA, Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie i Libanie, z incydentami sięgającymi m.in.Cypru, Jordanii czy Pakistanu. Najgroźniejszym elementem tego kryzysu pozostaje sytuacja w Cieśninie Ormuz, która odpowiada za ok. 1/5 światowego handlu ropą i transport ok. 20 mln baryłek dziennie, a obecnie jest w dużej mierze nieprzepływalna z powodu ryzyka ostrzału tankowców. To właśnie obawy o trwałość dostaw z Zatoki Perskiej napędzają dziś skok cen ropy Brent i WTI o ok. 7,2%, co wypchnęło Brent w okolice nawet 79 USD za baryłkę. Rynek coraz poważniej rozważa scenariusz, w którym przy faktycznej blokadzie Ormuz i atakach na tankowce ceny ropy mogłyby w relatywnie krótkim czasie przetestować barierę 100 USD.

Pewnym ograniczeniem dla dalszej zwyżki notowań ropy jest jednak decyzja OPEC+, który na nadzwyczajnym weekendowym posiedzeniu zgodził się zwiększyć produkcję w kwietniu o 206 tys. baryłek dziennie – wyraźnie powyżej wcześniejszej ścieżki zakładającej ok. 136 tys. baryłek – próbując zasygnalizować rynkowi gotowość do łagodzenia szoku podażowego. W praktyce, przy trwających atakach na cele w ZEA i w całym regionie, fizyczna dostępność surowca oraz bezpieczeństwo morskich szlaków dostaw są dziś ważniejsze niż jakiekolwiek deklaracje kartelu. Na tle ropy równie wyraźnie reaguje złoto, które pełni klasyczną rolę „ostatecznej polisy ubezpieczeniowej” – notowania zyskują ponad 2 proc., a utrzymanie się walk przez kolejne 48 godzin może otworzyć drogę w kierunku 5500 USD za uncję, z ryzykiem nawet wyższych poziomów przy dłuższej eskalacji. Inwestorzy sięgają także po srebro, gdzie przy tak rozgrzanym rynku opcji nie można wykluczyć ruchu w stronę 100–120 USD za uncję, choć jednocześnie rośnie ryzyko gwałtownej korekty na zyskujących obecnie instrumentach, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nagle się uspokoi. W krótkim terminie to właśnie od tego ile wymiana ognia potrwa i na jak długo ruch na trasach Cieśniny Ormuz zostanie ograniczony zależeć będzie jak rynki ropy, złota, dolara oraz akcji będą reagować na wydarzenia w rejonie.

Ropa Brent (OIL) rozpoczęła handel od pokaźne luki wzrostowej, która przedłuża dotychczasowy trend wzrostowy panujący na instrumencie. Co ciekawe, RSI dla 14-dniowej średniej wychodzi obecnie na najwyższe poziomy widziane od czerwca 2025 roku. Źródło: xStation

Złoto (GOLD) również ze sporą luką wzrostową rozpoczynając handel przybliża się do swoich dotychczasowych rekordów wszechczasów. Źródło: xStation