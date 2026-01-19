Kalendarz ekonomiczny: Davos oraz wyniki kwartalne na Wall Street 🔎

W tym tygodniu w Davos rozpoczyna się doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego, gromadząc około 3 tys. uczestników, w tym miliarderów o łącznym majątku przekraczającym 500 mld USD, przedstawicieli biznesu, bankierów i polityków.
Pod koniec tygodnia poznamy równiez decyzję BOJ w sprawie stóp procenotwych.
Monday, 19 January
- all day - bank holiday in the USA
- all day - start of the Davos Forum
- 03:00 - GDP, retail sales and manufacturing in China
- 11:00 - HICP inflation in the Eurozone
- 14:30 - CPI inflation in Canada
Tuesday, 20 January
- 02:00 - Interest rate decision in China
- 08:00 - PPI inflation in Germany
- 08:00 - UK labour market data
- 08:30 - PPI inflation in Switzerland
- after the session - Netflix results
Wednesday, 21 December
- all day - Trump's speech in Davos
- 08:00 - CPI and PPI inflation in the United Kingdom
- 08:30 - Speech by Lagarde from the ECB
- 17:45 - Speech by Lagarde from the ECB
- 22:40 - API data on US oil inventories (weekly)
Thursday, 22 January
- all day - bank holiday in China
- 01:30 - Australian labour market data
- 10:00 - Norgesbank decision
- 10:00 - labour market and industry data in Poland
- 1:30 p.m. - EBC Minutes
- 14:30 - US GDP data/claims
- 16:30 - EIA data on US gas reserves
- 18:00 - DoE data on crude oil stocks in the US
- after the session - Intel results
Friday, 23 January
- 00:30 - CPI inflation in Japan
- 02:00 - BoJ decision
- 10:00 - Eurozone PMI data for services and industry for January
- 11:00 - Speech by Lagarde from the ECB
- 15:45 - US PMI data for services and industry for January
- 16:00 - UoM data for January
W tym tygodniu czekają na nas również publikacje spółek z tzw.” starej gospodarki”, ale nie zabraknie również raportów spółek technologicznych. Swoje raporty kwartalne przedstawią:
