Kalendarz ekonomiczny: Cichy wtorek podkreśli wojnę w Iranie i zmianę zapasów ropy (10.03.2026)

Po serii danych z kluczowych azjatyckich gospodarek oraz z handlu w strefie euro, wtorkowy kalendarz makroekonomiczny jest już praktycznie pusty, co prawdopodobnie wyostrzy uwagę rynków na dynamiczne wydarzenia związane z wojną w Iranie.

Pomimo chwilowej ulgi na rynku ropy i odbicia walut postrzeganych jako ryzykowne (AUDUSD: +0,4%), obecny optymizm pozostaje dość kruchy. Choć sugestie Donalda Trumpa, że wojna może się „wkrótce skończyć” dały dziś optymistyczny impuls, same słowa mogą nie wystarczyć do utrzymania realnego odbicia, jeśli działania wojenne będą dalej prowadzone na podobnym poziomie.

Jedynym istotnym punktem danych, jaki pozostał, jest raport o zapasach ropy naftowej. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost zmienności – przy ropie Brent kwotowanej obecnie w pobliżu 89,50 USD po gwałtownym spadku z poziomu 120 USD – inwestorzy są bardzo wyczuleni na wszelkie dane, które mogą wpłynąć na podaż.

Wyniki finansowe opublikuje dzisiaj m.in. Oracle Corp.

