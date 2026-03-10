Wysyłki do USA ratują nadwyżkę handlową Niemiec 🇩🇪 EURUSD dodaje 0,2% 📈

EURUSD zyskał prawie 0,2% po danych z handlu z Niemiec, które nieoczekiwanie wykazały wzrost nadwyżki handlowej pomimo ogólnego spowolnienia zarówno w imporcie, jak i eksporcie.
W styczniu 2026 r. skorygowany eksport Niemiec spadł o 2,3% do 130,5 mld euro, podczas gdy import obniżył się o 5,9% do 109,2 mld euro w ujęciu miesięcznym. Pomimo miesięcznych spadków nadwyżka handlowa znacznie wzrosła do 21,2 mld euro (z 17,4 mld euro w grudniu 2025, prognoza: 15,2 mld).
Podczas gdy handel z innymi krajami UE osłabł (spadek eksportu o 4,8%), wysyłki do krajów spoza UE wzrosły o 1,0%. Wzrost ten był napędzany głównie przez 11,7-procentowy skok eksportu do Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony handel z Chinami i Rosją spowolnił: eksport do Chin spadł o 13,2%, a import z Rosji zanurkował o 20,0%.Pomimo słabości na początku sesji azjatyckiej, EURUSD odbił się od EMA100 na interwale godzinowym i wrócił powyżej 1,162, aktualnie najwyżej od 4. marca, Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.