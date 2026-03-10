Wysyłki do USA ratują nadwyżkę handlową Niemiec 🇩🇪 EURUSD dodaje 0,2% 📈

EURUSD zyskał prawie 0,2% po danych z handlu z Niemiec, które nieoczekiwanie wykazały wzrost nadwyżki handlowej pomimo ogólnego spowolnienia zarówno w imporcie, jak i eksporcie.

W styczniu 2026 r. skorygowany eksport Niemiec spadł o 2,3% do 130,5 mld euro, podczas gdy import obniżył się o 5,9% do 109,2 mld euro w ujęciu miesięcznym. Pomimo miesięcznych spadków nadwyżka handlowa znacznie wzrosła do 21,2 mld euro (z 17,4 mld euro w grudniu 2025, prognoza: 15,2 mld).

Podczas gdy handel z innymi krajami UE osłabł (spadek eksportu o 4,8%), wysyłki do krajów spoza UE wzrosły o 1,0%. Wzrost ten był napędzany głównie przez 11,7-procentowy skok eksportu do Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony handel z Chinami i Rosją spowolnił: eksport do Chin spadł o 13,2%, a import z Rosji zanurkował o 20,0%.

Pomimo słabości na początku sesji azjatyckiej, EURUSD odbił się od EMA100 na interwale godzinowym i wrócił powyżej 1,162, aktualnie najwyżej od 4. marca, Źródło: xStation5