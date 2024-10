Kalendarz ekonomiczny: Decyzja Banku Anglii, claimsy i indeks Conference Board z USA

Rynki akcji w Europie otwierają się wyżej, na fali optymizmu po 50 pb obniżce stóp Fed

Inwestorzy na rynku walutowym czekają na decyzję Banku Anglii i CBRT; obie o 13:00

Drugorzędne dane z USA: wnioski o zasiłek, regionalny indeks Philadelphia Fed i indeks wskaźników wyprzedzających CB

Wczorajsza obniżka stóp w Fed spełniła oczekiwania Wall Street; po wczorajszych rolowaniach indeksy notują wzrosty. Powell zakomunikował, że Fed jest zdeterminowany, by utrzymać rynek pracy w dobrej kondycji, nie ryzykując spowolnienia zbyt agresywną polityką. Bazowym scenariuszem wg. Fed jest miękkie lądowanie; szacunki stóp na 2025 wskazały 3.4% wobec 4.1% poprzednio, co wskazuje na dość agresywne cięcia, do 'neutralnych' poziomów i dodatkowe 50 pb obniżek w tym roku. Spadek rentowności wspiera napływy gotówki na rynki akcji.

Inwestorzy oczekują dziś, że BoE nie zmieni stóp, co prawdopodobnie umocniłoby funta i wsparło GBPUSD. Stopy bez zmian zostawić ma także Bank Turcji. O godzinie 10:00 opublikowane zostaną także ważne dane gospodarcze z Polski. Uwaga rynków skupi się wciąż na 'twardych' danych z USA, gdzie spowolnienie gospodarki lub rynku pracy, pomimo większej obniżki stóp wciąż może nie podobać się rynkom. Zmienność na rynkach może być podwyższona, biorąc także pod uwagę jutrzejszy dzień trzech wiedźm (masowe rolowania na rynkach opcji, trzeci piątek każdego miesiąca, kończącego kwartał).

Dane makroekonomiczne

10:00, Polska Produkcja przemysłowa, za sierpień: oczekiwana 0.4% r/r wobec 4.95% poprzednio

Ceny produkcji oczekiwane r/r -4.8% vs -4.8% poprzednio (-0.1% m/m vs 0% poprzednio)

Wynagrodzenia oczekiwane 10.6% r/r wobec 10.8% poprzednio

Zatrudnienie oczekiwane -0.3% vs -0.4% poprzednio

13:00, Decyzja Banku Anglii, oczekiwane 5% vs 5% poprzednio

13:00, Decyzja Banku Turcji, oczekiwane 50% vs 50% poprzednio

14:30, USA, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 231 tys. vs 230 tys. poprzednio

16:00, USA, indeks Conference Board oczekiwane -0.3% vs -0.4% poprzednio

16:00, USA, Philadelphia Fed oczekiwane -1 vs -7 poprzednio

16:30, USA, zapasy gazu wg. EIA: 53 bcf vs 40 bcf poprzednio

Przemówienia bankierów centralnych: