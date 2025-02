Kalendarz ekonomiczny: Drugorzędne dane z USA, wszystkie oczy skupione na wynikach Nvidia

Rynki europejskie otwierają się wyżej, rozpędzone pozytywnymi komentarzami ws. umowy Ukrainy z USA dot. surowców oraz wzrostami w Chinach

Indeksy amerykańskie stopniowo odrabiają wczorajsze spadki spowodowane najsłabszym od 2021 roku odczytem Conference Board z USA

W centrum uwagi znajdą się dziś wyniki Nvidia (NVDA.US). Od strony makro czekają nas drugorzędne publikacje; sprzedaż nowych domów w USA i zmiana zapasów ropy wg. EIA

Kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie zdradzają, że nastroje inwestorów podczas dzisiejszej sesji uległy poprawie, na kilkanaście godzin przed publikacją kwartalnych wyników Nvidia, drugiej największej spółki świata. Rynek opcji wycenia ok. 10% zmienność po publikacji raportu. W raporcie inwestorzy będą szukać ewentualnych oznak, lub komentarzy dot. ewentualnego spowolnienia w infrastrukturalnych inwestycjach w AI, po tym jak publikacja chińskiego DeepSeek i innych modeli wstrząsnęła sektorem technologicznym.

Dodatkowo zwrócą uwagę na ew. problemy z produkcją i dystrubucją nowej generacji chipów AI Blackwell oraz komentarze spółki dot. objętymi amerykańskimi sankcjami rynku w Chinach, oraz Singapuru, do którego eksport stał się obiektem spekulacji wokół potencjalnej redystrybucji chipów Nvidii do Chin. Wall Street oczekuje 73% wzrostu r/r przychodów do 38,2 mld USD i 64% r/r wzrostu zysku na akcję, na poziomie 0,84 USD. Brak jakichkolwiek 'ekstremalnie negatywnych' niespodzianek może zostać odebrany przez rynek za dobrą monetę i upewnić Wall Street, że nakłady na infrastrukturę AI będą rosły.

Kalendarz ekonomiczny

8:00 - Sentyment konsumentów wg. Gfk (Niemcy): -24,6 vs -21,6 prognoz i -22,4 poprzednio

9:00 - Nastroje konsumentów (Francja): 93 vs 92 prognoz i 92 poprzednio

16:00 - Sprzedaż nowych domów (USA): 680 tys. prognoz vs 698 tys. poprzednio (-2,8 m/m vs 3,6% poprzednio)

16:30 - EIA, zmiana zapasów ropy (USA): 2,4 mln prognoz vs 4,6 mln poprzednio

Zmiana zapasów benzyny: -1,4 mln vs -0,15 mln poprzednio

Zmiana zapasów destylatów: -2,76 mln vs -2,05 mln poprzednio

Wyniki spółek: Nvidia, Salesforce po sesji w USA

Przemówienia bankierów centralnych

14:30 - Fed Barkin

17:30 - BoE Dhingra

18:00 - Fed Bostic