Kalendarz ekonomiczny: Fed i Mag 7 zawalczą o uwagę rynków (29.10.2025)

Środowa sesja może być kulminacją zmienności w tym tygodniu wraz z tym jak uwaga inwestorów będzie szarpana zarówno przez wyniki najważniejszych spółek technologicznych, jak i decyzję Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych w USA. Na ten moment kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wskazują na niezachwiany optymizm, wsparty wysokimi oczekiwaniami wobec raportów finansowych najważniejszych graczy na rynku chmurowym, tj. Alphabet i Microsoft.

Rynek swapów wycenia dzisiejszą obniżkę z niemal pewnością od tygodni, dlatego też kluczową kwestią podczas dzisiejszej konferencji Jerome’a Powella będzie przestrzeń do jeszcze jednego cięcia w 2025 roku. Ostatnie dane o inflacji wzmocniły oczekiwania rynków względem dalszego luzowania, dlatego też dzisiejsze posiedzenie może być szansą na realnie gołębi pivot Fed.

Obok Fed czeka nas równolegle decyzja Banku Kanady, który jest pod presją bardzo wychłodzonego rynku pracy.

Raporty finansowe opublikują m.in.: Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks czy UBS.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

09:00, Hiszpania - dane PKB:

PKB Hiszpanii (Q3): aktualny 2,8% r/r; prognoza 3,0% r/r; poprzednio 3,1% r/r;

PKB Hiszpanii (k/k) (Q3): aktualny 0,6%; prognoza 0,6%; poprzednio 0,8%;

09:00, Hiszpania - dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień:

Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii: aktualny 4,2% r/r; poprzednio 4,5% r/r;

11:30, Niemcy - Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund):

poprzednio 2,720%;

14:45, Kanada - Decyzja w sprawie stóp procentowych za grudzień:

prognoza 2,25%; poprzednio 2,50%;

14:45, Kanada - Oświadczenie BoC

14:45, Kanada - Raport BoC dot. polityki monetarnej

15:00, Stany Zjednoczone - dane z rynku nieruchomości za wrzesień:

Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym: prognoza 1,6% m/m; poprzednio 4,0% m/m;

15:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:

Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,088M;

Zapasy ropy naftowej: prognoza -0,900M; poprzednio -0,961M;

Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio 0,600M;

Import ropy naftowej: poprzednio 0,656M;

Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,770M;

Produkcja paliw destylowanych: poprzednio 0,040M;

Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: prognoza -1,800M; poprzednio -1,479M;

Produkcja benzyny: poprzednio 0,235M;

Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio 2,9%;

Zapasy benzyny: prognoza -1,900M; poprzednio -2,147M;

15:30, Kanada - Konferencja prasowa BK

16:30, Stany Zjednoczone - dane PKB:

Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 3,9%; poprzednio 3,9%;

19:00, Stany Zjednoczone - Decyzja w sprawie stóp procentowych za grudzień:

prognoza 4,00%; poprzednio 4,25%;

19:00, Stany Zjednoczone - Oświadczenie FOMC

19:30, Stany Zjednoczone - Konferencja prasowa FOMC

20:30, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde