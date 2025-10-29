Wykres dnia: AUDJPY (29.10.2025)

Najważniejsze wnioski AUD jest dzisiaj najsilniejszą walutą G10, umacniając się 0,25% wobec dolara czy 0,3% wobec euro.

Inflacja CPI wzrosła do najwyższego od ponad roku poziomu 3,2%, zmniejszając oczekiwania na powrót obniżek stóp proc.

AUD wspiera dodatkowo globalny wzrost apetytu na ryzyko.

AUDUSD zyskuje 0,25% na fali najwyższych od ponad roku danych dot. inflacji CPI w Australii, które oddalają szanse na kontynuację obniżek stóp procentowych. Jastrzębie oczekiwania wobec Rezerwy Banku Australii (RBA) wspierają AUD obok ogólnego wzrostu apetytu na ryzyko i nadziei na pokój handlowy między Chinami i USA, czyniąc AUD najsilniejszą walutą G10 tego tygodnia. AUDUSD przebił się dzisiaj przez poizom 50 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej, odbijając się jednak od oporu w okolicach ostatnich szczytów przy 0.66. Silny “risk-on” widać również na AUDJPY (na niebiesko). Źródło: xStation5 Co dzisiaj kształtuje kurs AUDUSD? Inflacja konsumencka (CPI) wzrosła w III kwartale 2025 do 3,2% (poprzednio: 2,1%, konsensus: 3%), najwyżej od II kwartału 2024. Jeszcze bardziej niepokojąco z perspektywy stabilności cen prezentują się dane miesięczne, wg których inflacja bazowa wzrosła we wrześniu do 3,7%. Za presję odpowiadają głównie ceny mieszkań (+2,5% k/k), rekreacji i kultury (+1,9%) oraz transportu (+1,2%). Istotny wzrost odnotowały również ceny energii (+9%).

Wyższy od oczekiwań odczyt wiąże ręce RBA, który już we wrześniu wstrzymał się z dalszym luzowaniem w obliczu alarmujących danych miesięcznych (stopy znajdują się na poziomie 3,6% od sierpnia). Bank centralny podkreślał swoją preferencję wobec mniej zmiennych danych kwartalnych, dlatego też dobitne potwierdzenie presji inflacyjnej znacznie oddala kolejne obniżki stóp w Australii. Do tego tzw. „obcięty CPI”, który nie uwzględnia największych ruchów cen w górę i w dół, wybił się ponad prognozę RBA po raz pierwszy od 2022 roku.

Sytuacja RBA nie jest jednak prostolinijna i wymaga jednoczesnego kontrolowania odbijającej inflacji i niebezpiecznie hamującego rynku pracy. Bezrobocie wzrosło w ostatnim miesiącu do 4,5%, najwięcej od blisko czterech lat, jednak szefowa RBA przyjęła jastrzębią pozycję, podkreślając większą zmienność danych z rynku pracy oraz fakt, że „bezrobocie nie wzrosło dużo powyżej prognoz”.

W efekcie AUD umacnia się na szerokim rynku walutowym, wydłużając zapoczątkowany w tym tygodniu byczy pivot względem dolara. Walutę wspiera również globalny wzrost apetytu na ryzyko, napędzany optymistycznymi wynikami na Wall Street oraz kulminacją negocjacji handlowych Trumpa z Chinami, jak i wzrost rentowności australijskich obligacji. Rentowności australijskich 2-latek wzrosły od początku tygodnia o ok. 20 pb, szybując do najwyższego poziomu od maja 2025. AUDUSD wyraźnie zawraca w stronę spreadu rentowności po krótkim okresie stagnacji. Źródło: XTB Research na podstawie danych Bloomberg.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.