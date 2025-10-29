PULS GPW: Polski rynek czeka na amerykańskie decyzje

Otwarcie sesji na GPW w środę odbywa się w umiarkowanie pozytywnych nastrojach. Sentyment na europejskich parkietach jest wyważony, brak wewnętrznej czy zewnętrznej stymulacji rynków przez informacje polityczne pozwala inwestorom skupić się na wynikach i informacjach ze spółek.

Źródło: Bloomberg Finance Lp.

W pierwszych godzinach sesji najlepiej radzą sobie spółki wydobywcze. W dół indeks ciągną natomiast detaliści.

Dane makroekonomiczne:

Dziś o godzinie 19:30 odbędzie się konferencja FOMC, która zadecyduje o dalszym kierunku amerykańskiej polityki monetarnej. Niezależnie od komunikatu czy decyzji, to jak rynek zinterpretuje sentyment komitetu FOMC nada kierunek światowym rynkom na najbliższe tygodni. Do czasu ogłoszenia decyzji rynek najprawdopodobniej zachowa postawę wyczekującą.

Dodatkowo dziś opublikowany został indeks oczekiwanego bezrobocia BIEC. Ośrodek opublikował wartość na poziomie 73.1 za Październik. co stanowi pierwszy od wielu miesięcy spadek wartości. Wciąż jednak pozostaje on zauważalnie powyżej wieloletniej średniej.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie znalazła się powyżej ostatniego szczytu z Sierpnia tego roku co pokazuje siłę po stronie kupujących. Aby zapobiec uformowaniu się formacji podwójnego szczytu i znacznej korekty, docelowo do poziomu FIBO 23.6 niezbędne jest utrzymanie się kursu powyżej poziomu 3040-3050. Rynek ma przed sobą trudne wzywanie oszacowania następnych oporów dla kursu, gdyż obecnie znajduje się on na poziomach niewidzianych na WIG20 od 2008 roku. Rozległą i trudną do pokonania strefą oporu może być strefa między 3060 a 3230. Na korzyść kupujących nie działa również rosnący RSI, jednak układ średnich kroczących pozostaje wzrostowy.

Wiadomości ze spółek

Żabka (ZAB.PL) - Spółka opublikowała swoje wyniki za trzeci kwartał 2025 roku. Sieć sklepów może pochwalić się wzrostem EBITDA z 1,119 do 1,279 mld co jest powyżej oczekiwań analityków na poziomie 1,279 mld złotych. Dotychczasowe wyniku utwierdziły spółkę ze jest ona w stanie przekroczyć marżę EBITDA na poziomie 12%. Spółka wzrosła na otwarciu o ponad 2% jednak szybko wymazała cały wzrost i wróciła na poziom otwarcia. Korekta wzrostu najprawdopodobniej wynika ze wzrostu sprzedaży L-F-L na poziomie 4,5% co poniżej konsensusu analityków oraz wartości z roku poprzedniego.

Orlen (PKN.PL) - Zgromadzenie walne spółki odwołało trzech członków rady nadzorczej na wniosek skarbu państwa. Spółka równięż ma zamiar wytoczyć proces sądowy poprzedniemu prezesowi spółki — Danielowi Obajtkowi za, jak twierdzi spółka “wyrządzone szkody”.

DataWalk (DAT.PL) — Spółka opublikowała szacunki wyników za trzy kwartały roku 2025. Spółce udało zmniejszyć się stratę skorygowanej EBITDA z 17,9 mln do 7,9 mln złotych. Kurs akcji spółki rośnie niecały 1%.

KGHM (KGH.PL) — Polska spółka górnicza zajmująca się głównie miedzią rośnie na dzisiejszej sesji o ponad 2%. Jest to spowodowane potencjalną reformą podatkowa zapowiedzianą wczoraj która wpłynie pozytywnie na wyceny spółki oraz nową strategią spółki, którą ogłosił prezes spółki.

Santander (SPL.PL) — Polski odział banku opublikował wyniki za 3 kwartał, które okazały się powyżej oczekiwań rynku. Zysk spadł o 2,6%. Spadła również marża odsetkowa z 5,28% na 5,09%. Bank komunikuje, że największą przeszkodą na drodze zyskowności firmy są wzrosty kosztów pracowniczych o aż 7,9%.

