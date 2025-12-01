Kalendarz ekonomiczny: Finalne odczyty PMI na początek grudnia (01.12.2025)

Pierwszy grudniowy poniedziałek upłynie pod znakiem raportów PMI dla przemysłu za listopad. Finalne odczyty nie powinny wzbudzić przesadnie dużych emocji, zwłaszcza po długim weekendzie na Wall Street i w obliczu szerokiego wzrostu awersji do ryzyka, który ciąży na indeksach i kryptowalutach. Niemniej po ostatnim niższym od oczekiwań odczycie sentymentu biznesowego wg Ifo, wskaźnik dla Niemiec może wywołać dodatkową presję na DAXie czy euro. W Polsce czeka nas jeszcze finalny odczyt PKB, który w ujęciu r/r miał wzrosnąć w III kw. 3,7%. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 02:45, Chiny - raport PMI za listopad: Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin: aktualny 49,9 m/m; prognoza 50,5 m/m; poprzednio 50,6 m/m; 05:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela 09:00, Polska - raport PMI za listopad: Wskaźnik PMI dla przemysłu: aktualny 49,10; prognoza 48,80; poprzednio 48,80; 09:15, Hiszpania - raport PMI za listopad: Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii: prognoza 52,3; poprzednio 52,1; 09:30, Szwajcaria - raport PMI: PMI procure.ch: prognoza 49,0; poprzednio 48,2; 09:50, Francja - raport PMI za listopad: Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: prognoza 47,8; poprzednio 48,8; 09:55, Niemcy - raport PMI za listopad: Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: prognoza 48,4; poprzednio 49,6; 10:00, Polska - dane PKB: PKB (k/k) (Q3): prognoza 0,8%; poprzednio 0,8%;

PKB (Q3): prognoza 3,7% r/r; poprzednio 3,3% r/r; 10:00, Strefa Euro - raport PMI za listopad: Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 49,7; poprzednio 50,0; 15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za listopad: Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 51,9; poprzednio 52,5; 16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za wrzesień: Wydatki konstrukcyjne: poprzednio 0,2% m/m; 16:00, Stany Zjednoczone - dane ISM za listopad: Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia: poprzednio 46,0;

Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień: poprzednio 49,4;

Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 49,0; poprzednio 48,7;

Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 59,5; poprzednio 58,0; 18:00, Stany Zjednoczone - dane PKB: Model PKBteraz FED Atlanty (Q4): prognoza 3,9%; poprzednio 3,9%;

