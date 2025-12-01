PILNE: PMI dla przemysłu w Polsce powyżej oczekiwań 📈 🇵🇱 EURPLN traci

09:00, Polska - raport PMI za listopad:
- Wskaźnik PMI dla przemysłu: aktualny 49,10; prognoza 48,8; poprzednio 48,8
Finalny odczyt PMI dla przemysłu w Polsce minimalnie przekroczył oczekiwania rynku. Szósty z rzędu wzrost wskaźnika wskazuje na stopniową poprawę aktywności biznesowej w polskim przemyśle, który pomimo presji i tak prezentuje się lepiej pod względem wzrostu produkcji niż wiele kluczowych gospodarek UE.
Źródło: xStation5
