Poranna Odprawa (01.12.2025)

-
Ostatnie odbicie na Wall Street hamuje z początkiem grudnia, sezonowo sprzyjającego dla rynku akcji ze względu na tzw. “Rajd Świętego Mikołaja”. Najwięcej tracą kontrakty na Nasdaq 100 (US100: -0,9%) oraz małe spółki Russella 2000 (US2000: -0,8%), nieco łagodniejsze spadki na US500 (-0,7%) oraz US30 (-0,5%). EU50 cofa się 0,4%, podobnie DE40, który wymazał zyski z ostatnich dwóch sesji.
-
Donald Trump powiedział, że “wie kogo wybierze [na kolejnego szefa Fed] i niedługo to ogłosi”. Zdaniem głównego doradcy ekonomicznego Trumpa oraz potencjalnego kandydata Kevina Hasseta nowy prezes Fed mógłby zostać ogłoszony jeszcze przed końcem roku.
-
OPEC+ uzgodniło utrzymanie limitów wydobycia ropy naftowej na rok 2026 i zatwierdziło mechanizm oceny maksymalnej zdolności produkcyjnej państw członkowskich, który posłuży do ustalania kwot od 2027 roku. Dodatkowo, osiem krajów OPEC+ zasadniczo zgodziło się wstrzymać wzrost wydobycia na pierwszy kwartał 2026 roku.
-
Realizacja ostatnich rekordowych zysków motywuje spadki w sesji azjatyckiej. Nikkei 225 traci najwięcej (JP225: -1,9%), obciążony dodatkowo wystąpieniem prezesa Banku Japonii, który pierwszy raz zasugerował potencjalną podwyżkę w grudniu. Na czerwono również chiński HSCEI (CHN.cash: -0,3%) czy australijski ASX/S&P 200 (AU200.cash: -0,4%).
-
Prezes Banku Japonii Kazuo Ueda zapowiedział, że “bank rozważa plusy i minusy podniesienia stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu”. Jest to pierwszy pierwszy poważniejszy sygnał potencjalnego powrotu podwyżek stóp proc. w Japonii, istotny zwłaszcza w świetle obaw o gołębie naciski ze strony nowej premier. Ueda podkreślił, że realne stopy (skorygowane o inflację) pozostają bardzo niskie, a bank będzie kontynuował zacieśnienie polityki monetarnej jeśli dane makroekonomiczne pokryją się z prognozami. Rynek swapów wycenia aktualnie ok. 60% szans na podwyżkę w grudniu i 90% w styczniu.
-
PMI dla przemysłu w Japonii wzrósł poniżej oczekiwań (48,7; prognoza 48,8; poprzednio 48,2), wskazując na spadek aktywności w przemyśle piąty miesiąc z rzędu. Japoński przemysł wciąż zmaga się ze osłabionym popytem i spadkiem nowych zamówień, choć zaufanie biznesowe osiągnęło najwyższy poziom od 10 miesięcy, wzrosły również ceny.
-
Na rynku forex widać przede wszystkim odbicie na jenie, który od tygodni znajdował się pod presją ekspansywnej polityki fiskalnej nowej premier oraz ogólnego wzrostu apetytu na ryzyko (USDJPY, EURJPY: -0,3%, GBPJPY: -0,4%). Indeks dolara handluje na płasko, gdzie straty wobec jena są balansowane zyskami względem walut wschodzących (USDINR: +0,4%, USDZAR: +0,2%). Najsłabszą walutą G10 jest natomiast funt. EURUSD na płasko przy 1,159.
-
Ropa brent i WTI odbija ok. 1,9% po decyzji OPEC ws. limitów produkcji na 2026 rok. NATGAS odnotowuje korektę 1,8% po ostatnich 3 wzrostowych sesjach.
-
Metale szlachetne wchodzą w grudzień na zielono: najwięcej zyskują platyna i pallad (kolejno 2,5% i 2,1%), złoto dodaje 0,4% do 4240 USD za uncję, srebro wybija kolejne ATH przy 57 USD za uncję (+0,9%).
-
Bitcoin osuwa się 5,5% do 86 000 USD, a Ethereum 6,9% do 2830 USD.
Poranna odprawa (03.12.2025)
Bliżej rynków - Poranne webinarium (03.12.2025)
Podsumowanie Dnia: Nadzieje na grudniową obniżkę stóp przez FED wspierają Wall Street
D-Wave wchodzi do sektora federalnego. Akcje w górę!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.