PILNE: Frank zyskuje po wyższej od oczekiwań sprzedaży detalicznej 📈🇨🇭

08:30, Szwajcaria - sprzedaż detaliczna za październik: Aktualnie: 2.7%

Prognoza: 1.2%

Poprzednio: 1.8% Sprzedaż detaliczna w Szwajcarii wzrosła w ujęciu realnym bardziej, niż oczekiwano, a poprzedni odczyt został zrewidowany w górę z 1,5% do 1,8%. Odbicie sprzedaży po spadku obserwowanym od późnego lata do wczesnej jesieni pomaga ograniczyć obawy dotyczące spowolnienia gospodarczego wywołanego taryfami celnymi USA. Przy szwajcarskich stopach procentowych już na poziomie 0%, dalszy wzrost wydatków konsumenckich powinien zapobiec spadkowi inflacji poniżej zera, zmniejszając obawy, że SNB będzie zmuszony sięgnąć po niekonwencjonalne narzędzia polityki monetarnej. Frank wyraźnie się umocnił zarówno wobec euro, jak i dolara, przerywając serię ostatnich spadków, wspieranych głównie przez wzrost apetytu na ryzyko. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.