Kalendarz ekonomiczny: geopolityka w centrum uwagi (18.08.2025)

Dzisiejsza sesja będzie wyjątkowo uboga w publikacje danych makroekonomicznych, co maksymalnie wyostrzy uwagę rynków na spotkanie Trumpa z Zeleńskim w towarzystwie europejskich przywódców europejskich i głównego generalnego NATO. Choć największe ryzyko odgórnego układu na linii Trump-Putin zostało odwleczone, najświeższe komentarze prezydenta USA, że "Krymu i NATO i nie ma stole dla Ukrainy" mogą podkopać sentyment na rynkach europejskich. Największej zmienności można spodziewać się jednak na surowcach energetycznych, będących w centrum strategii Białego Domu wobec Rosji. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 11:00, Strefa Euro - bilans handlowy za czerwiec: Bilans handlowy: prognoza 18,1B; poprzednio 16,2B; 14:00, Polska - dane o inflacji za lipiec: Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 3,3% r/r; poprzednio 3,4% r/r; 14:15, Kanada - sektor nieruchomości i budownictwa za lipiec: Rozpoczęte budowy domów: prognoza 264,0K; poprzednio 283,7K; 14:30, Kanada - Zakupy zagranicznych papierów wartościowych za czerwiec: prognoza -4,75B; poprzednio -2,79B; 14:30, Kanada - Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków za czerwiec: poprzednio 13,370B;

