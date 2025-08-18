czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kalendarz ekonomiczny: geopolityka w centrum uwagi (18.08.2025)

08:30 18 sierpnia 2025

Dzisiejsza sesja będzie wyjątkowo uboga w publikacje danych makroekonomicznych, co maksymalnie wyostrzy uwagę rynków na spotkanie Trumpa z Zeleńskim w towarzystwie europejskich przywódców europejskich i głównego generalnego NATO. 

Choć największe ryzyko odgórnego układu na linii Trump-Putin zostało odwleczone, najświeższe komentarze prezydenta USA, że “Krymu i NATO i nie ma stole dla Ukrainy” mogą podkopać sentyment na rynkach europejskich. Największej zmienności można spodziewać się jednak na surowcach energetycznych, będących w centrum strategii Białego Domu wobec Rosji.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

11:00, Strefa Euro - bilans handlowy za czerwiec:

  • Bilans handlowy: prognoza 18,1B; poprzednio 16,2B;

14:00, Polska - dane o inflacji za lipiec:

  • Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 3,3% r/r; poprzednio 3,4% r/r;

14:15, Kanada - sektor nieruchomości i budownictwa za lipiec:

  • Rozpoczęte budowy domów: prognoza 264,0K; poprzednio 283,7K;

14:30, Kanada - Zakupy zagranicznych papierów wartościowych za czerwiec:

  • prognoza -4,75B; poprzednio -2,79B;

14:30, Kanada - Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków za czerwiec:

  • poprzednio 13,370B;

