Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:38 · 16 lutego 2026

Kalendarz ekonomiczny i spółkowy: Święto bankowe w Chinach, USA i Kandzie 💡(16.02.2026)

Najważniejsze wnioski
  • Z powodu zamknięcia giełd w Chinach, USA i Kanadzie zmienność rynkowa może być dzisiaj ograniczona

Za blisko 30 minut rozpoczyna się sesja kasowa na rynkach europejskich. Kontrakty terminowe wskazują, że na otwarciu dominować mogą umiarkowane wzrosty. Niemiecki DE40 zwyżkuje obecnie 0,26%, podczas gdy francuski CAC40 blisko 0,24%. Sam kalendarz na dzisiejszą sesję nie będzie obfity i zawierać będzie tylko drugorzędne dane makro. Najważniejsze odczyty poniżej:

Powyżej kalendarz publikacji makro. Źródło; xStation

Poniżej kalendarz wyników spółek na ten tydzień.

Źródło: xStation 

18 lutego 2026, 15:36

