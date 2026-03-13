Poranna Odprawa: Rosyjska ropa z 30 dniowym pozwoleniem na zakup

- Ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie oraz dalsza eskalacja napięć negatywnie odbiły się na wczorajszych notowaniach na Wall Street. Wyprzedaż objęła wszystkie główne indeksy amerykańskiej giełdy. Dow Jones stracił 1,6%, S&P 500 spadł o 1,5%, a Nasdaq zniżkował o 1,8%.
- Mimo zapewnień amerykańskich władz o znaczącym zniszczeniu arsenału Iranu, napięcia na Bliskim Wschodzie wciąż rosną. Pojawiają się również informacje, że Izrael może w najbliższym czasie rozpocząć naziemną ofensywę w Libanie.
- USA wprowadziły 30-dniowe pozwolenie, które umożliwia krajom kupowanie rosyjskiej ropy i produktów naftowych już znajdujących się na tankowcach na morzu, aby złagodzić niedobory surowca spowodowane wojną z Iranem i zakłóceniami transportu w regionie Zatoki Perskiej.
- Zezwolenie dotyczy tylko ładunków wysłanych przed 12 marca i obowiązuje do 11 kwietnia, choć budzi krytykę, bo może częściowo osłabić sankcje wobec Rosji.
- Według słów Scotta Bessenta 30-dniowa licencja umożliwiająca zakup rosyjskiej ropy znajdującej się już na tankowcach ma pomóc zwiększyć globalną podaż surowca i ustabilizować ceny ropy.
- Według brytyjskiego ministra obrony Iran prawdopodobnie rozkłada podwodne miny w Cieśninie Ormuz.
- Inną ocenę sytuacji przedstawił sekretarz skarbu USA Scott Bessent, który stwierdził, że część statków nadal przepływa przez cieśninę, co sugeruje, że szlak żeglugowy nie został zaminowany.
- Cena ropy naftowej utrzymuje się w okolicach 100 dolarów za baryłkę.
- Jednym z najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych dnia będzie publikacja styczniowego odczytu inflacji PCE w USA. Jest to preferowana przez Rezerwę Federalną miara inflacji, którą bank centralny szczególnie uważnie monitoruje przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych.
- Na rynku walutowym wciąż obserwuje się dalsze umacnianie się dolara amerykańskiego.
- Wyprzedaż na azjatyckich giełdach trwa, a najgorzej wypadły japoński Nikkei 225 i południowokoreański KOSPI, tracące odpowiednio 1,4% oraz 1,7%. Nikkei był dodatkowo obciążony prawie 6-procentową przeceną akcji Honda Motor po prognozie rocznej straty związanej z kosztami restrukturyzacji w segmencie pojazdów elektrycznych.
- Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 6,9007 podczas gdy prognozy zakładały wartość 6,8888.
- Australia planuje uwolnić około 20% swoich rezerw paliwowych, aby ograniczyć niedobory
- Na rynku metali szlachetnych panują mieszane nastroje, z przewagą negatywnego sentymentu. Złoto nieznacznie traci, oscylując poniżej 5100 USD za uncję, natomiast srebro znajduje się pod większą presją i notuje poziom około 82,5 USD za uncję.
- Rynek kryptowalut prezentuje się lepiej. Bitcoin rośnie o około 1,5%, przebijając poziom 71 000 USD, a Ethereum również zyskuje, testując poziom 2 100 USD.
Podsumowanie dnia: Koniec tygodnia z ropą za 100$ i indeksami na czerwono
AUDUSD traci prawie 1% 📉
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.03.2026)
Amazon: Początek końca snów o AI?
