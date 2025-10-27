Qualcomm szybuje 20% po prezentacji nowych chipów AI 🤖 📈

- Akcje Qualcomma wzrosły o 20% po ogłoszeniu układów AI200 i AI250 dla centrów danych, przeznaczonych do trenowania AI.
- Układy cechują się niskim zużyciem energii, wysoką przepustowością pamięci oraz elastycznym wdrożeniem.
- Ruch stawia Qualcomma w bezpośredniej konkurencji z Nvidią i AMD, wspierając strategię dywersyfikacji poza rynek smartfonów i przychody z licencji.
Akcje Qualcomma (QCOM.US) wzrosły dziś o ponad 20% po ogłoszeniu przez firmę wejścia na rynek centrów danych z nowymi układami AI200 i AI250 oraz serwerami w skali rack. Niemniej Nvidia (NVDA.US: +2,5%) i AMD (AMD.US: +1,1%) wciąż handlują na zielono na fali optymizmu wokół rozmów handlowych na linii Chiny-USA.
Zaplanowane na 2026 i 2027 rok układy wykorzystują autorski procesor NPU Hexagon Qualcomma i są zaprojektowane specjalnie do trenowania sztucznej inteligencji, oferując niskie zużycie energii i konkurencyjny całkowity koszt posiadania. Trzecia generacja jest planowana na 2028. Klienci mogą korzystać zarówno z pojedynczych układów, jak i pełnych konfiguracji serwerowych.
Ruch Qualcomma stawia firmę w bezpośredniej konkurencji z ugruntowanymi graczami, takimi jak Nvidia i AMD, choć niektórzy klienci mogą korzystać z układów rywali, co otwiera drogę to potencjalnej symbiozy obok konkurencji. Strategia ta wpisuje się w szerszy plan dywersyfikacji Qualcomma poza biznes układów mobilnych i licencji. Choć firma wcześniej podejmowała próby wejścia na rynek centrów danych, w tym przez platformę Centriq 2400 z Microsoft, to obecnie kieruje swoje starania, aby zająć pozycję na wielomiliardowym rynku serwerów AI zdominowanym przez Nvidia i AMD.
Akcje Qualcomma handlują najwyżej od lipca 2024. Źródło: xStation5
