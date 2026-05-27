NZD najmocniejszą walutą dnia po jastrzębim zaskoczeniu RBNZ 📄

RBNZ: jastrzębie utrzymanie stóp
RBNZ dostarczył decyzję, którą rynek odebrał jako klasyczny „hawkish hold”. Oficjalna stopa OCR została utrzymana na poziomie 2,25%, ale dopiero po rzadkim podziale głosów 3–3 w Komitecie Polityki Monetarnej. Gubernator Anna Breman, Karen Silk i Paul Conway głosowali za utrzymaniem stóp bez zmian, natomiast Carl Hansen, Hayley Gourley i Prasanna Gai opowiedzieli się za natychmiastową podwyżką o 25 pb do 2,50%. Rozstrzygający głos Breman pozostawił politykę bez zmian, ale szerszy przekaz był jednoznaczny: faza luzowania dobiegła końca, a kolejny ruch będzie w górę. RBNZ wprost stwierdził, że OCR będzie musiał wzrosnąć wcześniej i mocniej, niż bank oczekiwał jeszcze w lutym.
Trudniejsze otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne stało się znacznie bardziej skomplikowane. Bank centralny mierzy się obecnie z negatywnym szokiem podażowym wynikającym z konfliktu na Bliskim Wschodzie — przede wszystkim poprzez wyższe ceny ropy, gazu i produktów petrochemicznych — podczas gdy krajowy popyt już zaczyna słabnąć. Inflacja ma teraz osiągnąć szczyt na poziomie 4,3% w III kwartale 2026 roku, a powrót do celu inflacyjnego na poziomie 2% oczekiwany jest dopiero w połowie 2027 roku. Jednocześnie pogorszyły się wskaźniki nastrojów biznesowych i konsumenckich, aktywność na rynku nieruchomości oraz plany zatrudnienia firm.
W praktyce oznacza to, że RBNZ stoi przed trudnym połączeniem czynników:
-
ryzyka inflacyjne są wyraźnie wyższe, szczególnie jeśli firmy i pracownicy zaczną traktować szok energetyczny jako trwały;
-
ryzyka dla wzrostu są wyraźnie niższe, ponieważ wyższe koszty paliw obniżają realne dochody, marże i konsumpcję;
-
wolne moce produkcyjne i podwyższone bezrobocie powinny częściowo ograniczać efekty drugiej rundy, ale nie na tyle, by bank mógł zignorować ryzyko utrwalenia inflacji.
Wniosek dla inwestorów
Kluczowy wniosek dla inwestorów jest taki, że decyzja nie była gołębia mimo pozostawienia stóp bez zmian. Wszyscy sześcioro członkowie MPC zgodzili się, że podwyżki stóp na kolejnych posiedzeniach będą prawdopodobnie konieczne, aby zapobiec przenikaniu krótkoterminowej inflacji do średnioterminowych oczekiwań cenowych. Zaktualizowana ścieżka stóp wskazuje na znacznie bardziej restrykcyjne nastawienie w przyszłości, a komentarze rynkowe sugerują wysokie prawdopodobieństwo podwyżek podczas posiedzeń w lipcu, wrześniu i październiku.
Reakcja dolara nowozelandzkiego
Dolar nowozelandzki zareagował wzrostami. Rynek bardziej skupił się na jastrzębim forward guidance niż na samym utrzymaniu stóp. NZDUSD wzrósł o 0,70% do okolic 0,5870 po publikacji decyzji. Taka reakcja jest logiczna: podzielone głosowanie, wyższa ścieżka OCR i wyraźna sugestia, że podwyżki są prawdopodobne jeszcze w tym roku, wspierają walutę poprzez oczekiwania wyższych różnic stóp procentowych.
Jednocześnie potencjał wzrostowy nie musi być jednokierunkowy. Ten sam komunikat podkreśla bowiem słabszy krajowy wzrost, kruche nastroje gospodarcze i ryzyka dla aktywności, a sam RBNZ zwrócił uwagę na wysoką zmienność ważonego handlem kursu NZD.
