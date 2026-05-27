Kalendarz ekonomiczny: Indeks Richmond Fed oraz wyniki ciekawych spółek przed nami 🔎

Globalne rynki pozostają pod wpływem dwóch przeciwstawnych sił: jastrzębich sygnałów z banków centralnych oraz optymizmu wokół sektora technologicznego. US500 i US100 zakończyły sesję na historycznych maksimach, wspierane przez mocne wzrosty spółek półprzewodnikowych, w tym Micron Technology. Jednocześnie banki centralne nadal ostrzegają, że walka z inflacją nie została zakończona.
Na rynku surowców kluczowe pozostają informacje z Bliskiego Wschodu. Perspektywa poprawy relacji między USA a Iranem oraz możliwego odblokowania Cieśniny Ormuz obniżyła premię geopolityczną na rynku ropy. WTI cofnęła się w okolice 91–92 USD za baryłkę.
Co już było?
Publikacje makro
- RBNZ utrzymał stopę OCR na poziomie 2,25%, ale decyzja była bardzo jastrzębia. Głosowanie w komitecie zakończyło się remisem 3–3, a o utrzymaniu stóp zdecydował głos prezes Anny Breman. NZD wyraźnie zyskał po decyzji.
- Inflacja CPI w Australii spadła do 4,2% r/r z 4,6% poprzednio, poniżej konsensusu 4,4%. Jednocześnie inflacja bazowa wzrosła do 3,4% r/r, co wskazuje na utrzymującą się presję cenową.
- Bank Japonii podtrzymał gotowość do dalszego zacieśniania polityki, choć nadal monitoruje wpływ napięć geopolitycznych na gospodarkę.
Co będzie dzisiaj?
Najważniejsze publikacje makro
- 08:45, Francja – zaufanie konsumentów
Konsensus: 85, poprzednio: 84.
- 13:00, USA – dane MBA z rynku kredytów hipotecznych
Rynek zwróci uwagę na oprocentowanie 30-letnich kredytów oraz tygodniową zmianę liczby wniosków.
- 16:00, USA – indeks produkcyjny Richmond Fed
Konsensus: 4, poprzednio: 3.
- 22:30, USA – raport API o zapasach ropy
Poprzedni odczyt pokazał spadek zapasów o 9,1 mln baryłek.
Najważniejsze wydarzenia spółkowe
- GPW: wyniki publikują m.in. Asseco Poland, Echo Investment, Śnieżka, Creepy Jar, Captor Therapeutics i Atende.
- WZA odbędą m.in. Budimex, Bogdanka, Novaturas, Sunex, Torpol i Lentex.
- Alior Bank ma dzień wypłaty dywidendy.
- USA, przed sesją: wyniki pokażą m.in. PDD Holdings, Dick’s Sporting Goods, Abercrombie & Fitch oraz Bank of Montreal.
- USA, po sesji: raporty opublikują Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix i Agilent Technologies.
Ropa kontynuuje spadki i testuje lokalne dołki🚩Piper Sandler stawia na odbicie
NZD najmocniejszą walutą dnia po jastrzębim zaskoczeniu RBNZ 📄
Bliżej rynków - Poranne webinarium (27.05.2026)
Poranna odprawa (27.05.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.