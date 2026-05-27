Cena ropy Brent (OIL) notuje dzis prawie 3% spadek do ok. 93 USD za baryłkę, kontynuując wyraźnie spadkowy trend w którym podaż dominuje mimo utrzymującej się niepewności wokół Cieśniny Ormuz. Jednocześnie niektóre biura analityczne m.in. Piper Sandler coraz wyraźniej ustawiają się w obozie oczekującym „długiego kryzysu”, a nie szybkiej deeskalacji wokół cieśniny Ormuz. Zdaniem banku rynek zbyt optymistycznie interpretuje sygnały o możliwym porozumieniu z Iranem, podczas gdy realna sytuacja w żegludze nadal pozostaje bardzo napięta.

W najnowszej nocie analitycy z Piper Sandler wskazują, że cieśnina może pozostać w praktyce częściowo zamknięta jeszcze przez wiele miesięcy. To oznaczałoby dalsze ograniczenie przepływu ropy i LNG z Bliskiego Wschodu do Azji oraz coraz większą presję na fizyczny rynek surowca. Kluczowe jest tutaj nie tyle formalne „zamknięcie” Ormuz, co drastyczny spadek komercyjnego ruchu tankowców. Według Piper Sandler szanse na szybki powrót przepływów nawet do połowy poziomów sprzed kryzysu są niewielkie - zarówno w perspektywie kilku tygodni, jak i kolejnych miesięcy.

Rynek dostał w ostatnich dniach mieszane sygnały. Z jednej strony Donald Trump mówi o praktycznie wynegocjowanym porozumieniu z Iranem. Z drugiej strony Pentagon potwierdził kolejne uderzenia na irańskie instalacje wojskowe i jednostki rozmieszczające miny w rejonie cieśniny. Te działania pokazują, że napięcie militarne nadal eskaluje, a nie wygasa. W ocenie Piper Sandler Waszyngton nie chce obecnie pełnoskalowej konfrontacji, bo potencjalna odpowiedź Iranu mogłaby zdestabilizować cały region i jeszcze mocniej uderzyć w globalne łańcuchy dostaw. Jednocześnie Teheran uważa, że nadal posiada silną pozycję negocjacyjną, co zmniejsza szanse na szybki kompromis.

To wszystko prowadzi bank do dość agresywnego wniosku: ropa może jeszcze tego lata ustanowić nowe tegoroczne szczyty cenowe. I trudno się dziwić takiemu podejściu. Przez Ormuz jeszcze niedawno przepływała około jedna piąta światowego handlu ropą drogą morską. Jeśli ruch tankowców pozostanie ograniczony przez dłuższy czas, problemem przestaje być sama zmienność rynku futures, a zaczyna być fizyczna dostępność surowca - szczególnie dla Azji.

Strategiczne rezerwy z USA płyną na wschód?

USA wysyłają rzadki ładunek ropy ze strategicznych rezerw do Azji. To kolejny sygnał, że kryzys wokół cieśniny Ormuz zaczyna głęboko przestawiać globalne przepływy surowca. Według danych żeglugowych cytowanych przez Reuters, tankowiec z ropą z amerykańskich rezerw strategicznych wypłynął z Zatoki Meksykańskiej w kierunku Filipin. To pierwsza taka dostawa amerykańskiej ropy do Azji od końca 2022 roku. Ruch jest nietypowy, ale logiczny. Zamknięcie normalnego ruchu tankowców przez cieśninę Ormuz zaburzyło tradycyjne szlaki dostaw z Bliskiego Wschodu do Azji. Przed kryzysem region azjatycki sprowadzał nawet około 80% ropy z Bliskiego Wschodu, a Filipiny opierały import głównie na Arabii Saudyjskiej, Iraku i ZEA.