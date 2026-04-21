Kalendarz ekonomiczny 📌Indeks ZEW z Niemiec i sprzedaż detaliczna z USA w centrum uwagi

Kalendarz makro na dzisiejszy dzień jest dość napięty, a uwagę przyciągną przede wszystkim sygnały dotyczące koniunktury z Niemiec, strefy euro (ZEW) oraz USA (sprzedaż detaliczna).
Kalendarz ekonomiczny
11:00, Niemcy: Indeks nastrojów ekonomicznych ZEW (oczekiwane -5.8 vs -0.5)
- Niemcy: Bieżące warunki ZEW (oczekiwane -70.5 vs -62.9 poprzednio)
- Strefa euro: Oczekiwania inflacyjne ZEW (oczekiwane -11.2 vs -8.5 poprzednio)
14:15, USA: Tygodniowa zmiana zatrudnienia ADP (poprzednio 39.25K poprzednio)
14:30, USA: Sprzedaż detaliczna m/m (oczekiwane 1.4% vs 0.6% poprzednio)
- USA: Sprzedaż detaliczna bazowa m/m (oczekiwane 1.4% vs 0.5% poprzednio)
- USA: Sprzedaż detaliczna r/r (poprzednio 3.71%)
14:55, USA: Indeks Redbook r/r (poprzednio 7%)
16:00: USA: Sprzedaż domów w toku m/m (oczekiwane 0.5% vs 1.8% poprzednio)
- USA: Zapasy przedsiębiorstw m/m ( oczekiwane 0.3% vs -0.1% poprzednio)
- USA: Indeks sprzedaży domów w toku (72.1)
22:30: USA: Tygodniowa zmiana zapasów benzyny API (oczekiwany wzrost o 0.626M)
- USA: Tygodniowa zmiana zapasów destylatów API (oczekiwany sapdek o -3.4M)
- USA: Tygodniowa zmiana zapasów w Cushing API (oczekiwany spadek o -1.7M)
- USA: Tygodniowa zmiana zapasów ropy API (oczekiwany wzrost o 6.1M)
Wystąpienia bankierów centralnych
- 08:30, Wystąpienie Nagela (EBC)
- 09:00, Wystąpienie de Guindosa (EBC)
- 09:30, Wystąpienie Kocha (EBC) i Rehna (EBC)
- 16:00, Wystąpienie Wallera (Fed)
- 18:15, Szwajcaria: Wystąpienie Tschudina (SNB)
- 20:30, USA: Wystąpienie Wallera (Fed)
EURUSD, interwał H1
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.