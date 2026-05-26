Przegląd rynkowy: Europejskie akcje ze zwrotem na południe ⬇️Co steruje dzisiaj rynkami❓

Europejskie indeksy giełdowe handlują dziś pod presją po tym, jak nowe uderzenia USA w południowym Iranie ostudziły optymizm dotyczący bliskiego porozumienia pokojowego. STOXX 600 traci 0,2%, DAX spada o 0,49–0,7%, a Euro Stoxx 50 oddaje 0,78% — podczas gdy FTSE 100 idzie pod prąd z wzrostem ok. 0,7–0,9% dzięki wsparciu spółek wydobywczych.
Głównym czynnikiem sterującym nastrojami jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie — armia USA przeprowadziła w nocy „defensywne" uderzenia w południowym Iranie, a sekretarz stanu Marco Rubio przyznał, że negocjacje pokojowe mogą potrwać „jeszcze kilka dni". Ropa Brent zyskuje dziś ponad 3% i zbliża się do 99 USD za baryłkę, choć WTI traci ok. 3,7% do poziomu 93 USD (po wznowieniu handlu po długim weekendzie w USA). Dolar amerykański pozostaje w wąskim zakresie wahań — indeks DXY zmienia się o zaledwie +0,04% do poziomu ok. 98,96, a para EUR/USD utrzymuje się przy 1,1644.
Na poziomie sektorowym w Euro Stoxx 50 zdecydowanie najgorzej radzą sobie Consumer Discretionary (–1,79%) oraz Industrials (–1,66%), a technologia traci 1,30%. Jedynym sektorem na zielono są Utilities (+1,00%) oraz Energy (+0,27%), które korzystają z wyższych cen surowców i napływu kapitału defensywnego. Źródło: XTB
Informacje Spółkowe
Największą uwagę inwestorów w Europie przykuwają dzisiaj w szczególności akcje Ferrari oraz Iberdrola. Źródło: XTB
Ferrari nurkuje o blisko 6% — największy dzienny spadek od miesięcy — po tym jak luksusowy producent samochodów zaprezentował swój pierwszy w pełni elektryczny model, Ferrari Luce, właśnie w momencie gdy konkurenci (Porsche, Lamborghini) ograniczają swoje ambicje EV, powołując się na słaby popyt. Analitycy zwracają uwagę, że globalnym liderem w segmencie EV pozostają chińscy producenci, co stawia tradycyjne europejskie marki w trudnej pozycji.
Safran spada o ponad 3%, a Airbus traci 1,6% — sektor lotniczy jest pod presją wzrostu kosztów operacyjnych i napięć geopolitycznych wpływających na łańcuchy dostaw. Linie lotnicze Lufthansa i Ryan Air w poprzednich dniach traciły odpowiednio 1,4% i 0,7%, a Morgan Stanley obniżył ocenę dla Lufthansy.
Iberdrola zyskuje ponad 1,44–1,47% i jest liderem wzrostów w Euro Stoxx 50, po tym jak Barclays podniósł rekomendację do „Overweight" i wyznaczył nowy cel kursowy na 22,60 EUR, nazywając spółkę „złotym standardem" europejskich utilities. Bank prognozuje ok. 11% roczny wzrost EPS do 2030 r., podkreślając stabilność modelu opartego w 55% na regulowanej infrastrukturze sieciowej.
Kingfisher skacze o ok. 4,6% i plasuje się w czołówce wzrostów na STOXX 600 po tym, jak spółka potwierdziła realizację całorocznych celów wynikowych pomimo spadku sprzedaży porównywalnej o 0,7% r/r w pierwszym kwartale — inwestorzy odetchnęli z ulgą, że guidance pozostaje bez zmian.
