Puls GPW: Geopolityczny zwrot wygasza euforie!

Na GPW dzisiejsza sesja ma charakter wyraźnego tonowania nastrojów po bardzo mocnym, wzrostowym poniedziałku. Nie jest to jeszcze pełne odwrócenie trendu, raczej naturalne wygaszenie impulsu wzrostowego i przejście w fazę większej ostrożności po stronie inwestorów. Widać to szczególnie po rozjazdach między indeksami, które nie poruszają się w jednym kierunku i pokazują brak jednolitego sentymentu na rynku.

Wczorajsza sesja była wyraźnie wzrostowa i napędzana poprawą apetytu na ryzyko. Kluczową rolę odgrywała narracja związana z możliwą deeskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. W weekend pojawiały się doniesienia sugerujące, że USA i Iran mogą być blisko wypracowania wstępnych ram porozumienia, co zostało przez rynek odebrane bardzo pozytywnie. Inwestorzy szybko zdyskontowali scenariusz spadku ryzyka geopolitycznego, co przełożyło się na silniejsze zakupy i przewagę strony popytowej.

Dzisiejszy obraz jest jednak bardziej ostrożny, ponieważ rynek reaguje na informacje o działaniach militarnych USA wobec celów w Iranie oraz doniesienia o bombardowaniach obiektów na południu kraju. W efekcie narracja deeskalacyjna została częściowo podważona, a rynek wrócił do wyceny scenariusza podwyższonego ryzyka geopolitycznego. To naturalnie zwiększyło awersję do ryzyka i skłoniło część inwestorów do realizacji zysków po wczorajszym ruchu wzrostowym.

W takim otoczeniu największe spółki oraz część średnich firm reagują najbardziej wrażliwie, ponieważ są silniej powiązane z globalnym sentymentem i przepływami kapitału zagranicznego. Stąd jednoczesna słabość WIG20 oraz mWIG40, które pokazują, że korekta ma charakter szeroki, a nie jedynie sektorowy.

W tle pozostają również dane makroekonomiczne z Polski, które jednak nie są dziś kluczowym czynnikiem rynkowym. Lekki spadek stopy bezrobocia potwierdza stabilną sytuację na rynku pracy i brak istotnych oznak pogorszenia koniunktury. Dodatkowo dane z sektora bankowego wskazują na dalsze ożywienie akcji kredytowej, szczególnie w obszarze kredytów mieszkaniowych, gdzie widoczny jest wyraźny wzrost aktywności. To wspiera obraz relatywnie odpornej gospodarki krajowej, mimo wymagającego otoczenia stóp procentowych.

Całościowo dzisiejszą sesję można więc opisać jako fazę korekcyjno konsolidacyjną po silnym impulsie wzrostowym, w której głównym czynnikiem pozostaje zmiana narracji geopolitycznej. Rynek nie traci strukturalnej siły, ale wyraźnie przechodzi w tryb większej ostrożności i selektywności, co widać w rozjeździe zachowania indeksów i braku jednolitego kierunku.

Notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) znajdują się dziś pod lekką presją, co wpisuje się w szersze tonowanie nastrojów na rynku po wcześniejszych wzrostach. Głównym czynnikiem wpływającym na sentyment pozostają kwestie geopolityczne i powrót obaw o dalszą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, co ogranicza apetyt na ryzyko i skłania inwestorów do bardziej ostrożnego podejścia. Dodatkowo rynek reaguje na zmianę narracji po wcześniejszych doniesieniach o możliwej deeskalacji, które w dużej mierze napędzały wzrosty w poprzedniej sesji. Obecnie przewagę zyskuje scenariusz większej niepewności, co przekłada się na realizację części zysków i delikatną presję podażową na kontraktach.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Kruk(KRU.PL) poinformowała o rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 20 zł na akcję z zysku za 2025 rok. Decyzja wpisuje się w kontynuację polityki regularnych i rosnących wypłat dla akcjonariuszy. Proponowana dywidenda oznacza dalszy wzrost względem poprzednich lat i potwierdza utrzymującą się silną generację gotówki przez spółkę oraz stabilną sytuację finansową. Ostateczną decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Spółka Diagnostyka(DIA.PL) poinformowała o rekomendacji wypłaty dywidendy za 2025 rok w wysokości 4,40 zł na akcję. Zgodnie z propozycją zarządu, dzień dywidendy został wyznaczony na przełom maja i czerwca 2026 roku, natomiast wypłata środków dla akcjonariuszy ma nastąpić w czerwcu 2026 roku. Rekomendowana dywidenda oznacza wyraźny wzrost względem poprzedniego roku, co podkreśla dobrą kondycję finansową spółki oraz zdolność do regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

GPW(GPW.PL) opublikowała wyniki za I kwartał 2026 roku, które okazały się bardzo mocne i wyraźnie lepsze rok do roku. Spółka odnotowała rekordowe przychody, co było przede wszystkim efektem wysokiej aktywności inwestorów na rynku oraz zwiększonych obrotów na głównym parkiecie. Zysk netto również istotnie wzrósł i osiągnął poziomy wyraźnie powyżej ubiegłorocznych, co potwierdza bardzo dobrą koniunkturę na rynku kapitałowym. Wysoka zmienność oraz duża liczba transakcji przełożyły się na wzrost przychodów zarówno w segmencie rynku finansowego, jak i towarowego.



